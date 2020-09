Infantino: Zgodovinska pomoč za članice Fife

Dejal je, da Fifa lahko ta sredstva razdeli, ker je "zdrava in trdna". "Fifa ni v krizi, nogomet je," je poudaril Infantino. "Imamo denar, ker v naši novi Fifi denar ne izginja, ampak gre tja, kamor mora. Vedno bomo vedeli, kam gre denar," se je tudi na prejšnje vodstvo s Seppom Blatterjem na čelu, ki ga je zamajala in odnesla korupcija, malce navezal Infantino.

Pri Fifi so pojasnili, da je za pomoč zaprosilo že več kot 150 članic. Vsaka nacionalna zveza bo do januarja 2021 dobila 1,27 milijona evrov pomoči, od tega mora biti približno 425.000 namenjenih za ženski nogomet. Nacionalne zveze lahko zaprosijo tudi za brezobrestna posojila do dobrih štirih milijonov evrov, ki jih lahko uporabijo za različne aktivnosti, kot je nov zagon tekmovanj.

"To ne bo rešilo vseh težav, bo pa pomagalo," je dejal Infantino, ki pa je še enkrat poudaril, da je nedolžen, kar zadeva povezave s kriminalistično preiskavo v Švici, ko se je skrivaj srečeval z zdaj že nekdanjim generalnim tožilcem Michaelom Lauberjem.

Foto: Reuters

Sestanki so potekali v letih 2016 in 2017, kar so razkrili švicarski preiskovalci, ko so preiskovali obtožbe o korupciji v Fifi, ki so odnesle Infantinovega predhodnika Blatterja. Pri tem naj bi šlo tudi za to, na kakšen način sta Rusija in Katar dobila organizacijo svetovnih prvenstev 2018 in 2022.

"Povsod ali skoraj povsod so ljudje prepričani, da je to nova Fifa. Leta 2015 je bila strupena in je umrla. Želel sem osvoboditi Fifo teh strupenih starih navad. Sestanki so bili namenjeni temu, da definirajo novo Fifo in pojasnijo, da je nova Fifa precej oddaljena od stare," poudarja Infantino.

"To je nova Fifa. Proces, da smo prišli do tu, je bil boleč in še vedno so sile, ki nas hočejo povleči v temo preteklosti. Ampak ni poti nazaj," je delegatom prek spleta slikovito položaj orisal Infantino in dodal, da se je zato tudi srečal z ameriškim tožilcem Williamom Barrom. Ameriške oblasti namreč vodijo preiskavo o korupciji nekdanjih nogometnih in Fifinih ljudi, nekaj so jih aretirali leta 2015 v Zürichu tik pred takratnim kongresom.

Preberite še: