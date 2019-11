Jerome Valcke po pravico na Evropsko sodišče za človekove pravice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Valcke je z nekdanjim predsednikom Fife Sepptom Blatterjem deloval med leti 2003 in 2015. Prepoved delovanja v nogometu je dobil zaradi korupcije pri preprodaji vstopnic in televizijskih pravic, izkoriščanja zasebnih letov zase in za družino, ob tem pa ni sodeloval s preiskovalci.