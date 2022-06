Ačimovićeva četa za konec na kolena spravila Angleže

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je na zadnji tekmi kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu v gosteh z 2:1 premagala zmagovalko skupine Anglijo in ji zadala sploh prvi kvalifikacijski poraz. Slovenci so končali na tretjem mestu, brez vozovnice za prvenstvo stare celine.

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je na zadnji tekmi kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu v gosteh z 2:1 premagala zmagovalko skupine Anglijo in ji zadala sploh prvi kvalifikacijski poraz. Četa Milenka Ačimovića je končala na tretjem mestu, brez vozovnice za prvenstvo stare celine.

Varovanci Milenka Ačimoviča so na zadnji deseti tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2023, ki ni več vplivala na razporeditev na lestvici, premagali mlado reprezentanco Anglije.

Angleži so si prvi gol zabili kar sami, v prvi minuti je lastno mrežo zatresel Djed Spence, v 64. minuti je Mark Zabukovnik po podaji s prostega strela z glavo zadel za vodstvo z 2:0. Gostitelji so v sodnikovem dodatku omilili poraz, Cameron Archer je postavil končnih 1:2.

Zadetek Marka Zabukovnika:

Angleži so z osmimi zmagami, remijem in porazom zasedli prvo mesto, drugi so Čehi, ki so si prav tako zagotovili nastop na Euro, Slovenci pa so zasedli tretje mesto. Mladi Slovenci so v kvalifikacijah zbrali štiri zmage, štiri remije in dva poraza. Kljub solidnim predstavam in končnim 3. mestom v skupini, pa se jim ni uspelo uvrstiti na evropsko prvenstvo.