Bravo ostaja trn v peti Olimpije, veselje Mure

Pred marčevskim reprezentančnim premorom se na slovenskih nogometnih zelenicah igra še 27. krog državnega prvenstva. Današnji spored se je začel v Fazaneriji, kjer je Mura z 2:0 premagala Radomlje, končal pa se je v Stožicah, kjer je Bravo po preobratu z 2:1 premagal Olimpijo, ki je izgubila prvič v spomladanskem delu. V petek sta krog odprla Aluminij in Maribor, ki se je Kidričanom želel maščevati za decembrski poraz v Ljudskem vrtu, a so se vijolični še enkrat skoraj opekli. Šele v sodnikovem dodatku jim je točko z zadetkom priboril Soudani. Vodilni Celjani bodo po slovesu od Evrope na delu v nedeljo, ko v knežje mesto prihaja Primorje.

1. SNL, 27. krog:

Sobota, 21. marec:

Bravo Olimpiji zadal prvi poraz v spomladanskem delu

Olimpija je gostila mestnega tekmeca, proti kateremu je v ligi zmagala le enkrat na zadnjih enajstih tekmah. Tudi tokrat se je Bravo izkazal za trn v peti zeleno-belih, saj jih je še tretjič v sezoni premagal z 2:1, obenem pa prekinil niz sedmih tekem neporaženosti Olimpije. Petouvrščeni Bravo se je po tretji zaporedni zmagi na dve točki približal četrtouvrščenim izbrancem Fedeja Bessoneja.

Na ljubljanskem obračunu so prvi zagrozili igralci Brava, ko je v sedmi minuti Jakoslav Stanković pomeril z leve strani kazenskega prostora in zadel prečko. Šiškarji so bili boljši na začetku, Olimpija pa precej anemična, v 20. minuti pa je morala poseči po prvi menjavi. Poškodovanega Veljka Jelenkovića je zamenjal Marko Ristić. Je pa Olimpija, brez kaznovanega Pedra Lucasa, vse bolj terensko prevladovala in v 25. minuti razveselila svoje navijače z vodilnim golom. Tega je dosegel Dino Kojić, potem ko si je Christalino Atemona v obrambi privoščil napako.

Aleš Arnol je z Bravom premagal Olimpijo Federica Bessoneja. Foto: Filip Barbalić

Bravo, ki je pogrešal kaznovanega Admirja Bristrića, je bil sicer še naprej odločnejši, konkretnejši v napadalnih akcijah, v 42. minuti je med drugim Martin Pečar streljal z roba kazenskega prostora in tudi on oplazil prečko. V 58. minuti je Bravo izenačil, potem ko je Fallou Faye močno po tleh streljal z 20 metrov in z natančnim strelom matiral Matevža Vidovška. V 68. minuti pa je nato Sandi Nuhanović Bravo popeljal v vodstvo, ko je natančno meril s 17 metrov. Podal mu je Venuste Baboula, ki je z devetimi podajami v tej prvini vodilni v ligi skupaj z Mariom Kvesićem iz Celja in Janom Repasom iz Maribora.

Mura do pomembne zmage

Mura je prvič v sezoni premagala Radomljane in dosegla pomembno zmago v boju za osmo mesto, ki brez dodatnih kvalifikacij ohranja prvoligaški status. Črno-beli so proti oslabljenim gostom večino tekme prevladovali, junak pa je bil Federico Rose z dvema zadetkoma.

Mura je premagala Radomlje. Foto: Jure Banfi

Radomlje so ob odsotnosti kaznovanih Ognjena Gnjatića in Andreja Pogačarja po dobre pol ure ostali brez še enega pomembnega igralca, saj je zaradi poškodbe moral iz igre Jaša Martinčič. Ko so gosti še čakali na menjavo in bili na igrišču le z deseterico, pa je Mura povedla. V 34. minuti je Sacha Komljenović podal z desne strani, Rose pa je z glavo poskrbel za 1:0. V 66. minuti so mlinarji na igrišču ostali le z deseterico, ko si je drugi rumeni karton prislužil Bine Anželj. V 77. minuti pa se je med strelce spet vpisal Rose, ki je spretno unovčil Kurtovićevo podajo za 2:0.

Aluminij znova presenetil Maribor

Maribor je v 1. SNL utrpel zadnji poraz 6. decembra. V letošnjem koledarskem letu četa Feđe Dudića ostaja še neporažena, a je v petek v Kidričevem obudila spomin na zadnji spodrsljaj. Prav tokratni tekmec Aluminij je vijolične konec lanskega leta zadnji premagal v Ljudskem vrtu po preobratu s 3:2. Tokrat je povedel prek Aleksandra Zeljkovića v začetku drugega polčasa in Mariborčanom je grozilo, da bodo ostali brez točk, a je v sodnikovem dodatku za remi le poskrbel El Arbi Soudani.

Aluminij je povedel v 47. minuti z zadetkom Aleksandra Zeljkovića. Foto: Jure Banfi

Celje po tretjo zaporedno s Portugalcem

Zasedba iz Ajdovščine bo v nedeljo krog končala na celjski zelenici. Grofi so si po visokem evropskem porazu in trenerski menjavi povrnili nekaj nujne samozavesti, najprej slavili odmevno zmago na koprski Bonifiki, nato pa so se v Grčiji z dvignjenimi glavami poslovili tudi od konferenčne lige.

Pod taktirko Portugalca Vitorja Campelosa se mreža Celjanov še ni zatresla.

