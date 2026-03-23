K izidom nedeljskih parlamentarnih volitev so danes prešteli še nekaj več kot 3.400 veljavnih glasovnic, ki so prispele po pošti iz Slovenije. Razmerij med strankami niso spremenile. Po delnih neuradnih izidih Državne volilne komisije (DVK) po 99,98 odstotka preštetih glasov je med vodilnima Gibanjem Svoboda in SDS trenutno 7.951 glasov razlike.

Poleg Svobode in SDS so se v državni zbor uvrstile še liste NSi, SLS in Fokus, SD, Demokrati, Levica in Vesna ter Resni.ca. Veljavne glasovnice je oddalo 1.166.438 od skupno 1.695.220 volilnih upravičencev. Volilna udeležba v celoti je bila 69,45-odstotna.

Prišteti je treba še glasove iz tujine

Za končne izide bo treba počakati še izid glasovanja po pošti iz tujine in na diplomatsko-konzularnih predstavništvih (DKP), ki ga bodo volilni organi ugotavljali čez teden dni.