A. Ž., STA

Ponedeljek, 23. 3. 2026, 19.43

K izidom volitev prišteli še glasove po pošti iz Slovenije

Volilna skrinjica | Za končne izide bo treba počakati še izid glasovanja po pošti iz tujine in na diplomatsko-konzularnih predstavništvih (DKP), ki ga bodo volilni organi ugotavljali čez teden dni. Fotografija je simbolična. | Foto STA

Za končne izide bo treba počakati še izid glasovanja po pošti iz tujine in na diplomatsko-konzularnih predstavništvih (DKP), ki ga bodo volilni organi ugotavljali čez teden dni. Fotografija je simbolična.

K izidom nedeljskih parlamentarnih volitev so danes prešteli še nekaj več kot 3.400 veljavnih glasovnic, ki so prispele po pošti iz Slovenije. Razmerij med strankami niso spremenile. Po delnih neuradnih izidih Državne volilne komisije (DVK) po 99,98 odstotka preštetih glasov je med vodilnima Gibanjem Svoboda in SDS trenutno 7.951 glasov razlike.

Poleg Svobode in SDS so se v državni zbor uvrstile še liste NSi, SLS in Fokus, SD, Demokrati, Levica in Vesna ter Resni.ca. Veljavne glasovnice je oddalo 1.166.438 od skupno 1.695.220 volilnih upravičencev. Volilna udeležba v celoti je bila 69,45-odstotna.

Prišteti je treba še glasove iz tujine

Za končne izide bo treba počakati še izid glasovanja po pošti iz tujine in na diplomatsko-konzularnih predstavništvih (DKP), ki ga bodo volilni organi ugotavljali čez teden dni.

Robert Golob
Novice Golob začel pogovore. Oglasila sta se Stevanović in Vrtovec.
Marjan Šarec
Novice Šarec po volilni noči: Tokrat smo napad odbili – naslednjič ga morda ne bomo
Nataša Pirc Musar, predsednica, Slovenija, predsedniška palača
Novice Pirc Musar: Ena od strank pretirava
Svoboda Golob
Novice Kako volitve v Sloveniji odmevajo v tujini
Robert Golob, Janez Janša
Novice Robert Golob prvi, Janez Janša peti
Volitve 2026
Novice Kako smo glasovali Slovenci? Zahod podprl Goloba, vzhod Janšo.
Robert Golob
Novice Dan po volitvah: kaj sledi?
Feratović, Prebilič, Jelinčič
Novice Zakaj se smeji Prebiliču, Jelinčiču in Feratoviću?
Robert Golob Janez Janša
Novice Med polarizacijo, aferami in iskanjem jezička na tehtnici
parlament
Novice Kdo od vidnih dosedanjih poslancev je ostal brez sedeža v parlamentu?
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.