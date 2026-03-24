Netanjahu naj bi prepričal Trumpa, da se bo z napadom na Iran vpisal v zgodovino #vŽivo

V Tel Avivu in osrednjem Izraelu so se navsezgodaj oglasile sirene za zračni napad, potem ko je Izrael sporočil, da so zaznali izstrelitve raket iz Irana. Reuters medtem poroča, da je izraelski premier Benjamin Netanjahu ameriškega predsednika Donalda Trumpa prepričal o napadu na Iran, češ da bi bil to zgodovinski dosežek.

7.20 Izraelski napad blizu Bejruta zahteval dve smrtni žrtvi

6.30 Reuters: Netanjahu je prepričal Trumpa, da bo z napadom na Iran pisal zgodovino

6.00 V Tel Avivu so se oglasile sirene

7.20 Izraelski napad blizu Bejruta zahteval dve smrtni žrtvi

Izrael je vso noč nadaljeval napade na južna predmestja libanonske prestolnice. V napadu na kraj Bšamun jugovzhodno od Bejruta sta bila po navedbah libanonskega ministrstva za zdravje danes ubita dva človeka, pet ljudi pa je bilo ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Bšamun leži na goratem območju, kjer prevladuje verska manjšina druzov, in ne velja za eno tradicionalnih trdnjav proiranskega šiitskega gibanja Hezbolah, ki jih običajno napada Izrael.

Libanonska tiskovna agencija National News Agency (NNA) poroča, da so izraelska vojaška letala ponoči izvedla tudi napade na sedem območij v južnih predmestjih Bejruta, med drugim tudi na avtocesto.

Spopadi med Izraelom in Hezbolahom so znova izbruhnili v začetku meseca, nekaj dni po ameriško-izraelskih napadih na Iran, na katere se je Hezbolah odzval z izstreljevanjem raket na Izrael. Obnovitev sovražnosti je uničila novembra 2024 dogovorjeno prekinitev ognja med Izraelom in šiitskim gibanjem.

Od začetka vojne na Bližnjem vzhodu je bilo v Libanonu po podatkih tamkajšnjih oblasti, ki jih navaja AFP, ubitih več kot 1.030 ljudi.

6.30 Reuters: Netanjahu je prepričal Trumpa, da bo z napadom na Iran pisal zgodovino

Agencija Reuters poroča, da se je manj kot 48 ur pred začetkom ameriško-izraelskega napada na Iran izraelski premier Benjamin Netanjahu po telefonu pogovarjal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, da bi razpravljal o razlogih za začetek kompleksne vojne.

Tako Trump kot Netanjahu sta iz obveščevalnih poročil vedela, da se bodo iranski vrhovni voditelj, ajatola Ali Hamenej, in njegovi ključni pomočniki kmalu sestali v njegovem kompleksu v Teheranu, zaradi česar bi bili ranljivi za napad, katerega cilj je odstranitev vodstva. Vendar pa nove informacije, kot trdijo trije viri, ki so bili seznanjeni s klicem, kažejo, da je bil sestanek prestavljen s sobote zvečer na soboto zjutraj. O tem klicu še ni poročil, še poroča Reuters.

Reuters ni mogel ugotoviti, kako je Netanjahujev argument vplival na Trumpa, vendar je bil klic zadnji poziv izraelskega voditelja njegovemu ameriškemu kolegu. Trije viri, seznanjeni s klicem, menijo, da je bil to razlog za Trumpovo končno odločitev, da 27. februarja odredi operacijo Epski bes.

6.00 V Tel Avivu so se oglasile sirene

V Tel Avivu in osrednjem Izraelu so se zjutraj oglasile sirene. Vojska je sporočila, da so iz Irana zaznali izstrelitve raket.