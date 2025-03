Zdesetkani Celjani poglobili krizo Domžal, Stojanović debitiral z zmago

Nekdanji selektor Slovenije Slaviša Stojanović je v novi vlogi v Kopru debitiral z zmago nad Muro (1:0). Tako je v trenerskem obračunu na Bonifiki ugnal Matjaža Keka mlajšega, pred dobrimi 13 leti pa je na selektorskem položaju nasledil ravno njegovega očeta Matjaža Keka. Celjani, ki so do konca sezone izgubili prvega strelca Armandasa Kučysa, so z zdesetkano zasedbo, manjkalo je ogromno pomembnih igralcev, v gosteh ugnali zadnjeuvrščene Domžale (1:0). V nedeljo bo v ospredju ljubljanski spopad med vodilno Olimpijo in Bravom, ki je proti zmajem nanizal kar sedem tekem brez poraza, v Ajdovščini pa se bosta spopadla "soseda" Primorje in Radomlje.

1. SNL, 27. krog

Sobota, 29. marec:

Zadnjeuvrščenim Domžalčanom še naprej grozi neposreden izpad iz prve lige. Praznih rok so ostali tudi proti slovenskim prvakom, ki bi lahko ubranil naslov le še v primeru izjemnega čudeža, saj so si v tej sezoni na domačem prvenstvu privoščili preveč spodrsljajev, da bi zadržali stik z vodilno Olimpijo. Gre pa Celju veliko bolje v Evropi. V knežjem mestu odštevajo dneve do domačega razprodanega spektakla s Fiorentino (10. april). Ozračje je nekoliko pokvarila poškodba najboljšega strelca Armandasa Kučysa, ki je že odigral svoje v tej sezoni.

Svit Sešlar je odpravil zdravstvene težave, tako da je nastopil v Domžalah in pomagal Celjanom do dragocene zmage. Foto: Filip Barbalić

Celjani so v Domžale pripotovali precej zdesetkani, pogrešali zlasti veliko napadalcev, a kljub temu praktično celo tekmo prevladovali (18:4 v strelih, 69-odstotna posest žoge) in prišli do zaslužene zmage. Kljub temu so ostali na petem mestu, medtem ko Domžale še vedno zasedajo dno lestvice.

Celjani so tekmo kljub vsem zdravstvenim težavam s kadrom, v katerem je manjkal še kaznovani Nino Kouter, kmalu prevlado na igrišču potrdili z zadetkom. V 11. minuti je Mario Kvesić imenitno meril z roba kazenskega prostora za 1:0.

V 21. minuti je bil blizu zadetku tudi Edmilson, ki je skupaj s Chidijem skušal krpati napadalno vrzel, nastalo po hudi poškodbi Kučysa. A po manj kot pol ure je zaradi poškodbe tekmo končal tudi Chidi. Nekaj težav je imel tudi Edmilson, ki je prav tako končal tekmo malce predčasno.

Celjani so nadzorovali potek tekme tudi v drugem polčasu. V 69. minuti so imeli novo lepo priložnost, po kotu z leve strani je na drugi strani z nogo streljal Damjan Vuklišević, vendar zadel le prečko. Dodobra spremenjeni Celjani so v končnici tekme bolj pazili, da Domžalam ne ponudijo kakšnega nepredvidenega darila, v 92. minuti pa je zaključno žogico za potrditev zmage zapravil Svit Sešlar, ko je žogo poslal čez gol.

Stojanović začel zgodbo s Koprčani z zmago

Srečanje na Bonifiki je minilo v znamenju vrnitve Slaviše Stojanovića v 1. SNL. Izkušeni trener, ki se lahko pohvali s pestro kariero in številnimi uspehi tako doma kot tudi v tujini, bo poskušal popeljati Koper v Evropo. Sodeč po začetku je na dobri poti, saj so kanarčki brez kaznovanega Tomija Jurića ter nekaj poškodovanih igralcev premagali Muro (1:0). Koper se je tako po prvi zmagi pod vodstvom 55-letnega Ljubljančana utrdil na četrtem mestu.

Slaviša Stojanović prvič vodi Koper v 1. SNL. Foto: Aleš Fevžer

Sobočani so odločneje začeli in imeli v tretji minuti prvo priložnost, vendar je Jaka Domjan žogo iz bližine malce z desne strani poslal čez vrata. Koper pa je hitro pobudo vzel v svoje roke, pritisk pa je v 17. minuti prinesel najstrožjo kazen, ko je Borna Proleta v kazenskem prostoru spotaknil Kamila Manserija. Toda izjemne priložnosti Primorci niso unovčili, z bele pike je namreč Deni Jurić v 21. minuti žogo poslal čez gol, tako da je ostalo pri 0:0. Tako je bilo tudi po novem slalomu in strelu Manserija v 28. minuti, ko je bil na mestu Florijan Raduha.

Pozdrav Slaviše Stojanovića in Matjaža Keka mlajšega. Stojanović je vodil moštvo na tekmi 1. SNL prvič po letu 2009, ko je bil trener Celja, usoda pa je hotela, da je to storil proti ekipi NŠ Mura, ki jo začasno vodi Matjaž Kek mlajši, ravno sin zdajšnjega selektorja Slovenije, ki ga je Stojanović konec leta 2011 nasledil na položaju selektorja Slovenije. Foto: Aleš Fevžer

So pa Primorci zasluženo povedli v 41. minuti, ko je iz bližine zadel Isaac Matondo. Ta je v žogo pospravil odbito žogo Learda Sadriuja po strelu Veljka Mijailovića, na katerega je dotlej kar zbrana Murina obramba povsem pozabila na desni strani kazenskega prostora.

V 50. minuti je Mura po dolgem času resneje ogrozila koprska vrata, vendar je Luka Baš obranil poskus Aljaža Antolina z roba kazenskega prostora. Kaiju Cipotu v 62. minuti ni uspelo zadeti z volejem iz bližine, na drugi strani je takoj zatem Matondo prišel pred Raduho, a se je zapletel.

V 42. minuti je mrežo Mure zatresel Francoz Isaac Matondo. Foto: Aleš Fevžer

Sadriu je v naslednjih trenutkih ključno preusmeril žogo po nevarnem strelu Frana Tomeka, sledilo pa je rahlo zatišje, kar zadeva nevarne akcije na eni ali drugi strani. V 79. in 81. minuti je sicer pri Kopru dvakrat meril Toni Domgjoni, vmes pa še Deni Jurić, vendar je bil Raduha na mestu.

Pri Muri je v 85. minuti z glavo neoviran streljal Sadriu, vendar preslabo za spremembo izida, nato pa je Koper brez posebnih težav nadzoroval potek do zanje srečnega konca, čeprav je prav v zadnjih sekundah do strela pri gostih še prišel Amadej Maroša, a je bil Baš zbran. Mura po porazu na Primorskem ostaja na šestem porazu.

Tekma Nafta - Maribor prestavljena

Nogometaši Nafte 1903 in Maribora bi morali to soboto ob 15. uri odpreti 27. krog prve lige. Toda obračuna ne bo. Lendavčani so na družbenih omrežjih sporočili, da je tekma odpovedana zaradi slabih vremenskih razmer. Nov termin za tekmo je 16. april, pa so zapisali Mariborčani, ki so potrdili, da je igrišče preveč razmočeno.

Spopad sosedov na lestvici v Ajdovščini

V prestolnici burje, ki bo kmalu bogatejša za tekme v večernih terminih, saj se bliža slovesni trenutek, ko se bodo na Mestnem stadionu Ajdovščina prižgali reflektorji, se bosta v nedeljo ob 15. uri udarila soseda z lestvice. Primorje zaseda sedmo, Radomlje pa osmo mesto. Za zdaj imata še dokaj varno prednost pred najslabšim dvojcem v prvi ligi, z novim uspehom pa bi se še približala osnovnemu cilju, zagotovitvi obstanka. V taboru gostiteljev bo skušal novi prvi vratar Josip Posavec, ki se je Primorju pridružil v zimskem prestopnem roku, prvič zadržati nedotaknjeno mrežo, mlinarji pa želijo ostati pod taktirko Darjana Slavica in še tretjič v tej sezoni neporaženi proti Primorju.

Primorje v tej sezoni še čaka na zmago nad mlinarji. Radomljani so jeseni zmagali v Ajdovščini, zadetek za tri točke je dosegel Andrej Pogačar, nato pa se je srečanje v Domžalah končalo brez zmagovalca. Foto: Aleš Fevžer

Ko so Ajdovci nazadnje nastopili na domači zelenici, so navijače navdušili z odmevno zmago, že drugo proti Mariboru v tej sezoni. Mlinarji na drugi strani v zadnjem obdobju niso najučinkovitejši gostje. Na zadnjih šestih gostovanjih so osvojili le eno točko, gol razlika pa znaša 2:16.

Olimpija čaka na zmago že od leta 2023!

V sklepnem dejanju 27. kroga se bosta v Stožicah v nedeljo ob 17.30 pomerila ljubljanska prvoligaša Olimpija in Bravo. Zmajem gre odlično, na lestvici so že dolgo na vodilnem položaju in so prvi favoriti za osvojitev naslova. Zeleno-beli večinoma preskakujejo vse ovire, vseeno pa se na prvenstvu najde tudi tekmec, ki jim predstavlja trn v peti. Tako je Victor Sanchez kot trener Olimpije v tej sezoni premagal že vse klube razen dveh. Zmage ni dočakal proti najbližjemu zasledovalcu Mariboru in pa Bravu, mlademu ljubljanskemu klubu, ki v zadnjih sezonah povzroča ogromne težave zeleno-belim. Šiškarji niso izgubili proti Olimpiji že sedem srečanj zapored!

Olimpija je na 22 tekmah v 1. SNL premagala Bravo le sedemkrat. Sedemkrat je tudi izgubila, ljubljanska tekmeca pa sta se brez zmagovalca razšla osemkrat. Razlika v zadetkih pripada Šiškarjem (31:22). Zmaji so nazadnje premagali Bravo 11. februarja 2023, nato pa nanizali sedem tekem brez zmage. Foto: www.alesfevzer.com

Zmajem na čelu s prvim strelcem tekmovanja Raulom Floruczom, novopečenim članskim reprezentantom Avstrije, tako ne manjka posebnega motiva, da bi končno premagali Bravo. Zaradi poškodbe do konca sezone ne bodo mogli več računati na mladega reprezentanta Marka Ristića, pri gostih pa bo zaradi kazni manjkal kapetan Mark Španring. Šiškarji so v obdobju rezultatske krize, saj so nanizali štiri tekme brez zmage, a so zaradi prejšnjih vrhunskih rezultatov še vedno na odličnem tretjem mestu. Za ljubljansko obrambo bi bil lahko znova najnevarnejši Matej Poplatnik, ki je spomladi dosegel kar osem zadetkov.

1. SNL, 27. krog

Sobota, 29. marec:

Nedelja, 30. marec:

Lestvica: