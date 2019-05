To je kolesarska pot, ki obrede vso Slovenijo #foto

Z organizacijo dogodka Slovenska turnokolesarska pot v enem dnevu jo njeni pobudniki želijo približati javnost in ji omogočiti prvo izkušnjo vožnje po njej. Ker posameznik celotne trase ne more prekolesariti v enem dnevu (za to bi potreboval več kot 40 dni), so se na Planinski zvezi Slovenije odločili, da kolesarje povabijo, da se podviga lotijo s skupnimi močmi, po vsej državi.

Kaj sploh je Slovenska turnokolesarska pot ali krajše STKP?

Slovensko turnokolesarsko pot sestavlja 41 etap oziroma 1.850 kilometrov, ki peljejo po vseh pomembnejših gorskih skupinah. Trasa se ustavi na 112 kontrolnih točkah, med njimi je več kot 50 planinskih koč in številnih planinskih in turističnih znamenitosti.

Vremenoslovci napovedujejo sončno in toplo vreme. Foto: Manca Čujež

41 etap, 1.850 kilometrov in več kot 50 tisoč "višincev"

Kolesarji, ki jo bodo prekolesarili v celoti, bodo zbrali več kot 50 tisoč višinskih metrov.

Najvišja točka trase je Poštarski dom na Vršiču (1.688 m), najnižji pa sta Piran in Sečoveljske soline (1 meter).

Pot je speljana po neprometnih stranskih cestah, poljskih poteh, gozdnih vlakah in stezah, a tehnično ni posebej zahtevna, zagotavljajo na Planinski zvezi Slovenije. Namenjena je namreč najširšemu krogu kolesarjev.

Ti lahko obisk kontrolnih točk dokazujejo ali ovekovečajo z žigosanjem in vpisovanjem v Dnevnik Slovenske turnokolesarske poti (do zdaj je bilo prodanih nekaj več kot 2200 izvodov), tako kot pohodniki to počnejo z žigosanjem Dnevnika Slovenske planinske poti.

Andrej Martinčič in Pia Peršič sta bila prva, ki sta Slovensko turnokolesarko pot prevozila v celoti. Za pot sta potrebovala 43 dni.

Med šestnajsterico tudi Pia Peršič

Andrej in Pia z Dnevnikom STKP, kjer kolesarji zbirajo žige s kontrolnih točk. Foto: Manca Čujež Do zdaj je vso traso prevozilo 16 kolesarjev, med njimi leta 2016 tudi planinska in turnokolesarska vodnica Pia Peršič, ki je skupaj s partnerjem, ultratekačem Andrejem Martinčičem, preverjala njen potencial in svoje zmogljivosti.

Tokrat se bo turnokolesarske trase lotila kot turnokolesarska vodnica, ki bo kolesarje vodila po trasi 23. etape od Planinskega doma na Gospodični do Brežic.

"Mislim, da trasa razen manjše spremembe pri Tolminu ostaja enaka, kot je bila na začetku leta 2016, si pa želim, da bi bilo na njej več markacij (na nek način to razumem, saj markiranje temelji na prostovoljnem delu), in da bi jo poznalo več ljudi."

Nekatere trase so deloma prilagojene železniški povezavi označene so z oranžno barvo), da bi STKP približali širšemu krogu turnih kolesarjev in spodbudili k trajnostni mobilnosti, sporočajo s PZS.

Prijave so obvezne! Če se želite pridružiti vseslovenskemu dogodku Slovenska turnokolesarska pot v enem dnevu, se nanj prijavite na spletni strani www.migimigi.si. Prijave so možne še jutri (30. maj), obvezne pa so zaradi organizacije dogodka. Udeležba je brezplačna , udeleženci pa lahko za opremljanje in vzdrževanje poti prispevajo s prostovoljnim prispevkom na TRR SI56 6100 0001 6522 551 pri Delavski hranilnici, model 00, sklic 3-10-10, namen: STKP. Za udeležbo na kateri koli trasiboste potrebovali gorsko ali treking kolo s profiliranimi gumami.

Kolesarji želijo več kot samo GPS-sledi

Idejni oče Slovenske turnokolesarske poti Jože Rovan je pojasnil, da so za orientacijo na poti sprva predvideli, da si bodo kolesarji pomagali zgolj z GPS-napravami, a se je sčasoma izkazalo, da si večina kolesarjev tako kot pohodnikov želi, da bi bile poti markirane, tako kot so planinske, zato tudi STKP zadnja tri leta postopoma markirajo in opremljajo z usmerjevalnimi tablami.

Predsednik planinske zveze Slovenije Jože Rovan je idejni oče Slovenske turnokolesarske poti. Foto: Manca Čujež

To pozdravlja tudi načelnik Komisije za turno kolesarstvo PZS Atila Armentano, ki je prepričan, da več kot bomo imeli označenih in urejenih poti za turne kolesarje, manj bo pritiska na preostalo planinsko in gozdno infrastrukturo, "lažje bomo predstavljali Slovenijo kot zeleno in trajnostnemu razvoju zapisano turistično destinacijo. Planinci bodo lahko odkrivali lepote Slovenije s kolesom varno in z veseljem, ravno tako, kot jih zdaj kot pohodniki. Na primeren način bomo omogočili ljudem obisk planin tudi s kolesom," je prepričan načelnik Armetano.