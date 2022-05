Novi pohodniški čevlji, s katerimi bo vsak korak v naravi lahkoten in zanesljiv

Pohodniški čevlji, ki po videzu spominjajo na tekaške čevlje, so za tek in sprehod po naravnih terenih veliko primernejši od navadnih tekaških čevljev, saj nogam nudijo več opore in so trpežnejši.

Novi Salomon OUTPULSE GTX je popoln pohodniški čevelj, s katerim boste začeli odkrivati lepote narave v vseh vremenskih pogojih in v izjemnem udobju, saj ni le prilagodljiv in zanesljiv, temveč obvlada tudi blaženje. S pohodniškimi čevlji OUTPULSE bo vaš korak bolj gladek, a hkrati dinamičen. Z njimi boste lahko začeli pisati novo avanturo v naravnih terenih.

Prilagodljiv in zanesljiv čevelj

Zasluga za izjemno blaženje, ki bistveno poenostavi hojo po neravnih terenih, gre kombinaciji tehnologije Reverse Camber, kompozitne plošče Energy Blade ter nove pene Fuze Surge.

Pena prinaša vrhunsko vrnitev energije v korak in mehkobo, o kateri lahko ob nošenju drugih pohodniških čevljev le sanjate.

Razvoj pene Fuze Surge, ki je izdelana z manj umetnih polimerov, je rezultat dolgoletnega raziskovanja specifike teka po različnih terenih.

Energy Blade je lahka TPU-plošča, vgrajena v vmesni podplat, filtrira neenakomeren teren in zagotavlja bolj prilagodljivo gibanje.

OUTPULSE GTX moški model:

Kot bi lebdeli nad tlemi Za bolj naravno gibanje stopal skrbi posebna geometrija vmesnega dela stopala, ki pomaga pri prenosu giba noge s pet na prste. Zaradi nje se boste počutili, kot da bi lebdeli nad tlemi.

Zanesljiv in trpežen tudi v slabem vremenu

Čevelj OUTPULSE GTX seveda premore tudi vse druge lastnosti, zaradi katerih je pohodniški čevelj odličen.

Podplat Contagrip zagotavlja zanesljivost in dolgoročno vzdržljivost tudi v nepredvidljivih terenskih pogojih in vsakem vremenu. Za OUTPULSE GTX spolzka podlaga, krušljiva in neenakomerna tla niso nobena ovira.

Za dodatno zaščito in nadgradnjo udobja je v sprednjem delu nameščena zaščitna guma, ki pokriva predel prstov.

A bodite brez skrbi, zahvaljujoč membrani GORE-TEX bodo vaša stopala suha, saj notranja kombinacija mrežice in tekstila poskrbi, da čevelj diha. Hkrati pa vas membrana zanesljivo ščiti pred vremenskimi razmerami.

Mehkoba in zračnost sta pravi recept za ekstremno udobje, za piko na i pa čevelj premore še protibakterijski vložek Ortho.Lite.

OUTPULSE GTX ženski model:

Kako pogosto morate čistiti pohodniške čevlje?

Po vsakem pohodu odstranite vložke. Prezračite čevlje na suhem mestu. Ne pozabite, da neprijeten vonj povzročata predvsem znoj in razmnoževanje bakterij v vlažnem okolju. Če čevlje pustite na prostem, je običajno dovolj, da to preprečite.

Po pohodu po blatnih poteh ali takoj, ko so čevlji videti umazani, je treba odstraniti čim več blata, sicer ga bo težje očistiti, ko se posuši. Čevlje očistite z vodo (pred tem odstranite notranje vložke in vezalke). Po potrebi uporabite mehko krtačo ali gobico, da odstranite morebitno blato in umazanijo.

Pomembno je, da se čevlji popolnoma posušijo, ko jih operete. Pustite, da se posušijo pri sobni temperaturi v dobro prezračevanem prostoru. Ne puščajte jih na soncu ali v bližini vira toplote, kot je radiator. Lahko jih tudi napolnite z zmečkanim časopisnim papirjem, ki vpije odvečno vlago.

Takoj, ko zaznate, da neprijeten vonj vztraja, je čevlje treba popršiti z razkužilom za čevlje in pustiti, da se čevlji popolnoma posušijo.