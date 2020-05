Katera bo Naj planinska pot 2020?

Oglasno sporočilo

Že tretje leto lahko glasujete za "naj planinsko pot". V sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije so v Zavarovalnici Triglav pripravili izbor sedmih čudovitih visokogorskih planinskih poti Julijskih Alp, Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp. Zmagovalna pot bo dobila sredstva za obnovo.

Tudi med planinskimi potmi imamo nekatere, ki se nam bolj vtisnejo v spomin in na katere se z veseljem odpravimo večkrat. Vendar je po slovenskih gorah toliko lepih planinskih poti, da se pustimo zapeljati tudi drugim, ki jih še ne poznamo.

Planinske poti, za katere lahko glasujete letos, so v nekaterih delih ali v celoti označene kot zahtevne oziroma zelo zahtevne planinske poti.

Glasovanje za naj planinsko pot je del projekta Očistimo gore, s katerim pri Zavarovalnici Triglav nadaljujejo delo, ki so ga začeli pred dvema letoma. Z njim želijo planinski, pohodniški in splošni javnosti prikazati delo markacistov ter prispevati k ozaveščanju o stanju slovenskih planinskih poti.

Sedem kraljevskih: Lepotice se predstavijo

Svet naših Alp je še posebej izpostavljen mehanskim geografskim spremembam, saj je apnenec porozen in krušljiv. Marsikateri odsek predlaganih poti je uničen zaradi podora in hudourniških voda. Da bi bile te izjemno slikovite poti spet varne, zahtevajo obnovo. Obnova bo predvidoma zahtevna, zato bo pri vseh poteh sodelovala tehnična skupina PZS.

Poti, ki so uvrščene v izbor za glasovanje, so v slabem stanju in je obisk odsvetovan. Če pa se boste vseeno odločili, da obujete planinske čevlje in se podate na katero izmed njih, morate vedeti, da so poti deloma tudi izpostavljene, na določenih odsekih pa so nameščene jeklenice in klini, ki jih bo treba zamenjati.

Na vseh poteh je potrebna uporaba čelade in samovarovalnega kompleta.

Robanov kot–Kocbekov dom na Korošici

Za pot skrbi Planinsko društvo PD Celje Matica. Potrebna je obnova varoval, čiščenje podrasti, erozijski ukrepi, odvodnjavanje, zamenjava jeklenic in klinov, montaža novih jeklenic in klinov, označitev poti. Foto: Manca Ogrin Pot nas pelje mimo slikovitih pašnikov Robanovega kota do Robanove planine, ki jo objemajo visoki vrhovi Velikega vrha, Ojstrice in Krofičke. Pot nadaljujemo skozi gozd, potem pa strmo navzgor, pri čemer nam pomagajo lesena in jeklena varovala, ki so potrebna temeljite obnove. Pri vzponu nam nagaja tudi čudovito bujno ruševje, ki poti daje čar pa tudi izziv markacistom. Na Molički planini se pot malo bolj položi in počasi privede do pogorelega Kocbekovega doma na Korošici.

Jubilejna planinska pot z Vršiča prek Zadnjih plat na Prisojnik skozi zadnje okno

Pot, za katero skrbi PD Pošte in Telekoma Slovenije, je dobro zavarovana, a potrebna obnove: zamenjava potrganih jeklenic in drugih varoval, čiščenje poti in označitev poti. Foto: Matej Planko Od poštarskega doma na Vršiču se podamo po zložni poti, ki vodi mimo Sovne glave in ob zahodnem in jugozahodnem pobočju Prisojnika. Šele pod Malim Razorjem se podamo na zelo zahteven odsek planinske poti, ki nas vodi skozi atraktivno znamenitost zadnjega okna, prek Zadnjega Prisojnika in naprej na Prisojnik. Ves čas imamo lep pogled na okoliške vršace.

Tamar–skozi Grlo prek Slemenove špice–mimo Črnih vod–Tamar

Za pot skrbi Planinska zveza Slovenije. Treba bo sanirati poti zaradi hudourniških voda, obnoviti varovala, postaviti drogove in table, označiti poti, čistiti podrast in urediti odvodnjavanje. Foto: Matej Planko V večjem delu je pot kategorizirana kot lahka. Skozi Grlo pot vodi po melišču, ki odpira prelepe razglede. V kratkem delu nad Grlom nas po poti varno pospremi približno 10 metrov jeklenice. Naprej pa pridemo na pot v skrbništvu PD Jesenice, ki nas zlagoma popelje na vrh Slemenove špice z dobro poznanim razgledom na Jalovec. Pri spustu mimo Črnih vod je nujna previdnost, saj je pot pogosto polna nasutega kamenja in kadar je mokra, še zlasti nevarna za zdrs. V samem Tamarju hudourniške struge razdirajo pot, ki je res nujna obnove.

Bambergova planinska pot iz Luknje prek Plamenic—Triglav

Pot, za katero skrbi PD Ptuj, je nujna temeljite obnove in zamenjave jeklenic. Na določenem mestu je podor pot preoblikoval tako, da je treba namestiti nova varovala. Treba je še vgraditi drogove za usmerjevalne table in označiti pot. Obnovo bo prevzel PZS. Foto: Edvard Tomšič Zelo zahtevna planinska pot iz Luknje prek Plamenic proti vrhu Triglava je dobro poznana kot Bambergova pot, najatraktivnejša in hkrati najzahtevnejša planinska pot, po kateri se lahko povzpnemo proti Triglavu. Zaradi velikih višin in prepadnih polic je priljubljena pri izkušenejših planincih. Vodi mimo znamenite Sfinge in odpira prelepe razglede na gore nad dolino Soče in severno steno Triglava.

Kranjska koča na Ledinah–Koroška Rinka

Za pot skrbi PD Kranj, a je že od leta 2018 zaradi pomanjkanja financ zaprta. Zamenjati bo treba dotrajana varovala na poti. Foto: Tine Marenče Na začetku je ta zelo zahtevna planinska pot sicer zložna in nudi lepe razglede, kmalu pa se po klinih in jeklenici vzpne prek strmih severnih pobočij.

Varovala, ki so potrebna obnove, nas pripeljejo na vrh Koroške Rinke.

Tu, v središču Kamniško-Savinjskih Alp, se širi pogled na vse okoliške hribe.

Planina Korošica–Hanjževo sedlo–Veliki vrh v Košuti

Pot zahteva obnovo varoval in namestitev novih ter sanacijo poti zaradi hudournika, ki odnaša material. Za pot skrbi PD Tržič. Foto: Vili Vogelnik Do planine Korošice pridemo s ceste za Ljubelj po gozdnem kolovozu. Pot z dokaj divje planine zlagoma vodi do sedla, kjer nas pričaka strma stena Košute. Pot je tu opremljena z jeklenicami in klini. Ti nam pomagajo premagati izziv, ki ga predstavlja ta zelo zahtevna planinska pot. Višje postane pot položnejša. Skalo prekriva plast zemlje, ki jo hudourniške vode odnašajo v dolino in markacistom nalagajo delo. Po grebenu čez vrh teče državna meja z Avstrijo in razveseli nas pogled prek Karavank ter drugih slovenskih in avstrijskih hribov.

Pekel—Rjavina—Dom Valentina Staniča—pot čet Rž—Kredarica

S sredstvi bi markacisti PD Javornik–Koroška Bela zamenjali dotrajana varovala, obnovili varovala, sanirali podor in označili pot. Foto: Dušan Klinar Iz doline Kot nas v Peklu pot usmeri proti Rjavini. Kmalu nas na tej zelo zahtevni poti začnejo spremljati jeklena varovala, ki pomagajo pri napredovanju, a so potrebna sanacije zaradi podora.

Vrh Rjavine odpira prelepe poglede na okoliške vrhove. Naprej pot nadaljujemo ob varovalih in nato zlagoma do prve postojanke Doma Valentina Staniča pod Triglavom.

Za tiste, ki želijo še dlje, pa pot vodi naprej po zahtevni poti čez Rž do Kredarice ali celo dlje na najvišji vrh Slovenije.

Lanska zmagovalka: Rečiška planinska krožna pot

Lani ste planinke in planinci za naj planinsko pot izbrali pot Rečiška planinska krožna pot, ki je sklenjena planinska pot po Zasavsko-Posavskem hribovju z izhodiščem in ciljem v Laškem. Spada med nezahtevne označene planinske poti, zanjo pa skrbi Planinsko društvo Laško.

Takoj po prejeti informaciji, da je Krožna rečiška pot postala naj planinska pot v letu 2019 in s tem tudi prejemnica sredstev za obnovo, so člani PD Laško stopili skupaj in začeli akcijo. Tako je Rečiška planinska krožna pot zdaj lepša in varnejša.

Pot vodi po vrhovih, ki obkrožajo Rečiško dolino: Govško brdo (811 m), Baba (789 m), Ostri vrh (855 m), priljubljena Mrzlica (1121 m), Gozdnik (1090 m), Tolsto (779 m) in Malič (936 m). Če jo načrtujete prehoditi v enem kosu, si vzemite dva dneva časa, raje pa še več. Vsega skupaj je za 35 kilometrov hoje, višinske razlike pa 894 metrov.

Markacijo, kot jo poznamo danes – belo piko z rdečim kolobarjem okoli nje - je leta 1922 zasnoval kartograf in planinec Alojz Knafelc. Še danes se zato imenuje Knafelčeva markacija. Markacisti pot očistijo in uredijo, preden narišejo markacijo. S tem pa tudi pripomorejo k večji varnosti planincev v hribih in gorah. Bi se pridružili markacistom? Prvi korak je, da se včlanite v planinsko društvo. Urška Babnik in Polona Jarc sta zapriseženi planinki in članici PD Triglav. To izkušnjo sta hoteli nadgraditi in postati markacistki. Lani sta opravili tečaj za markacista A.

