Kako dobro poznate slovenske gore? #NAGRADNI KVIZ

Ne glede na to, ali se radi podajamo v strme stene slovenskih hribov ali pa imamo raje manj zahtevne pohode po sredogorju, so hribi naša najbolj priljubljena izletniška destinacija.

Planine z neverjetnimi razgledi so naša oaza za sproščanje, nabiranje energije in tudi druženja. Pa jih res poznamo?

Srečka na pohodu: Stavi na dobro!

Planinska srečka je na prodaj na vseh prodajnih mestih Športne loterije, na spletni strani www.e-stave.com in v Planinski trgovini PZS. Planinska srečka, ki je ravnokar začela svoj pohod med slovenskimi potrošniki, je novost v ponudbi Športne loterije. Gre za produkt partnerstva med največjo športno zvezo pri nas, Planinsko zvezo Slovenije in Športno loterijo.

Namen Planinske srečke kot del družbeno odgovornega delovanja obeh partnerjev je zbrati sredstva za obnovo slovenskih planinskih poti in koč.

V Sloveniji imamo namreč 10.014 kilometrov planinskih poti in 178 planinskih koč, zavetišč in bivakov, ki potrebujejo stalno skrb in vzdrževanje. Športna loterija in Planinska zveza Slovenije sta v ta namen združili moči, saj se zavedata velikega pomena planinske infrastrukture pri nas.

Foto: Vid Ponikvar Z vsakim nakupom Planinske srečke, ki stane en evro, tudi kupci prispevamo za obnovo planinskih poti in koč. Srečka prinaša visoke dobitke, in sicer deset glavnih dobitkov po tisoč evrov. Skupaj je denarnih dobitkov za 280 tisoč evrov.

Projekt bo trajal več let. Zbrana sredstva bodo usmerjena v obnovo, hkrati pa želijo pri Planinski zvezi Slovenije in Športni loteriji spodbuditi javnost k razmišljanju o pomenu naravne danosti Slovenije.

Planinska srečka se odpravi na pot Foto: Planinska zveza Slovenije Športna loterija bo novo Planinsko srečko ljubiteljem narave predstavila na promocijskem dogodku Dan slovenskih planinskih doživetij, ki bo 15. junija na Lisci. Na celodnevnem dogodku na Lisci bo na voljo veliko doživetij za mlade planince, družine in odrasle, med drugim vodeni planinski in turnokolesarski izleti, plezanje na plezalnem stolpu, predstavitev gorskega reševanja, osrednja prireditev s sprevodom praporščakov planinskih društev in še več. Lokacija: Tončkov dom na Lisci (927 m), Podgorica 36, 8.290 Sevnica.

Pomemben cilj: več denarja za šport

Športna loterija je kot družbeno odgovorno podjetje že tradicionalno partnerka slovenskega športa. Koncesijske dajatve za vse igre, ki jih prirejajo, so v celoti namenjene financiranju invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij.

Tako že dolga leta podpirajo Nogometno zvezo Slovenije, Olimpijski komite Slovenije, Smučarsko zvezo Slovenije, Košarkarsko zvezo Slovenije, Odbojkarsko zvezo Slovenije, Rokometno zvezo Slovenije ter Teniško zvezo Slovenije. Zagotavljanje večjega obsega sredstev za razvoj športa v Sloveniji je eden od njihovih pomembnih strateških ciljev.

S Planinsko srečko in vsemi ljubitelji narave bo Športna Slovenija spisala še eno prvorazredno zgodbo na tem področju, ki ga imamo tako ali tako vsi za svojega.