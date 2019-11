Julijske Alpe, ki jih lahko odnesete domov

Planinska založba Planinske zveze Slovenije je pred 35. Slovenskim knjižnim sejmom, ki se je začel 26. novembra in bo trajal do 1. decembra, izdala še zadnjega izmed štirih vodnikov po Julijskih Alpah. Njihovi avtorji Klemen Janša, Jože Drab, Andraž Poljanec in Roman Tratar v vodnikih sistematično popisujejo vse od najmanj zahtevnih označenih planinskih poti do zahtevnih brezpotij in celo lažjih plezalnih smeri.

Serija enciklopedičnih vodnikov po Julijskih Alpah predstavlja modernemu uporabniku prilagojeno prenovo legendarnega dela Julijske Alpe Tineta Miheliča.

Foto: Blaž Košak - Blayo

Avtorji Klemen Janša, Jože Drab, Andraž Poljanec in Roman Tratar so vse opise preverili z lastnimi nogami in jih napisali tako za planince, ki delajo prve korake v gorski svet, kot za najbolj izkušene stezosledce in ljubitelje brezpotij ter normalnih pristopov na osamljene vrhove, so zapisali pri PZS.

Vodnike odlikuje enciklopedična sistematičnost, opisom dolin in izhodišč sledi poglavje o kočah in zavetiščih, najpomembnejši del pa so opisi vseh vrhov in poti nanje.

Pregledna in nazorna zasnova izpostavlja najpomembnejše podatke, dodane so GPS-koordinate vseh pomembnih točk in ilustrativne fotografije, ki pomagajo pri orientiranju, iskanje podatkov pa še olajša prenovljena grafična podoba.

Slovenski knjižni sejem bo potekal vse do nedelje, 1. decembra 2019.