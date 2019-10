Odpravite bolečine v Ahilovi tetivi

Vsak dan teče 36 milijonov ljudi, saj je tek zelo primeren način za vzdrževanje dobre telesne pripravljenosti in dobrega počutja. Z njim zmanjšujemo stres, znižujemo krvni tlak in raven holesterola v krvi. Za vsak kilometer, ki ga pretečemo, se s stopalom odrinemo od tal od 800- do 1.000-krat.

Foto: Getty Images

Prvi znaki težav z Ahilovo tetivo

Težave se začnejo pojavljati pri prvih kilometrih teka, ko še nismo ogreti. Takrat čutimo bolečino približno dva do šest centimetrov nad petnico. Ko se ogrejemo, bolečina popusti in na težave skorajda pozabimo. Vendar se med treningom pojavljajo mikropoškodbe, ki povzročajo drobne natrganine v tetivi in tvorijo brazgotinasto tkivo. Posledično se nam težave začnejo pojavljati tudi zjutraj, ko vstanemo. Čutimo jih kot bolečino in oteklino v predelu Ahilove tetive.

Postavimo diagnozo

Za hiter in učinkovit začetek zdravljenja se priporoča obisk zdravnika, najbolje specialista fizikalne in rehabilitacijske medicine. Ta bo ob kliničnem pregledu opravil tudi ultrazvočno diagnostiko in na podlagi tega predpisal ustrezen program zdravljenja. Svetoval nam bo tudi glede primerne obutve in možnosti alternativnih aktivnosti v času zdravljenja.

Foto: Getty Images

Fizioterapija v treh korakih

1. Zmanjšanje bolečine

Prvi ukrep je začasna opustitev teka in začetek fizikalne terapije. Ob tem nam lahko zdravnik predpiše tudi kratkotrajno jemanje nesteroidnih antirevmatikov. Pri fizioterapevtski obravnavi je bistvena kombinacija kinezioterapije z najsodobnejšimi aparaturnimi tehnikami. Fizioterapevt bo izvajal terapijo s fokusiranimi in radialnimi globinskimi udarnimi valovi (ESWT), ki bo zmehčala zabrazgotinjeno tkivo v predelu tetive. Ob tem se bo izvajala terapija z visoko energijskim laserjem (HIL/HILT), ki bo zmanjšala bolečino, oteklino, vnetje ter spodbudila regeneracijo tkiva. Pomembno pa je tudi sproščanje tetive in mišic ter izvajanje izometričnih vaj.

2. Povečanje kapacitete tetive za obremenitve

Ko se bolečina umiri, lahko preidemo na drugo fazo, kjer obremenitve povečamo s pomočjo ekscentrične vadbe, kombinirane vadbe ali treningom s počasnim dviganjem težkih bremen. Predpis programa vadbe je odvisen predvsem od stopnje bolečine in pacientovih potreb. Vadba se začne z lahkimi bremeni, ki jih postopno povečujemo. Osnovni cilj, v tej fazi, je obojestransko primerljiva moč ter funkcija zdrave in poškodovane tetive.

3. Funkcionalna rehabilitacija

Za vse tiste z višjimi cilji fizioterapevt predpiše program, ki se bo stopnjeval glede na njihovo športno aktivnost ali delovne obremenitve. Tukaj se posvetimo tudi korekciji vzrokov za nastanek težav, kot so odstopanje od pravilne tehnike gibanja, napake pri treningu, obutev ipd.

