Neverjetni prizori, ki jim bomo v Ljubljani priča čez natanko mesec dni

Čez natanko mesec dni bo Ljubljano in okolico zajela tekaška evforija. 23. Ljubljanski maraton ne prinaša bistvenih novosti, bo pa drugačna štartna številka z integriranim čipom, kar bo tekačem prihranilo zamudno zavezovanje čipov na vezalke. Organizator pričakuje najmanj 25 tisoč tekačev in nov rekord proge.

Za maratonsko dogajanje, ki bo za številne slovenske tekače vrhunec lovljenja osebnih rekordov, si rezervirajte zadnji oktobrski konec tedna (27. in 28. 10. 2018). Neposredni prenos nedeljskega programa, ko bodo na sporedu teki na 10, 21 in kraljevskih 42 kilometrov, boste lahko spremljali na spletni strani Siol.net, podrobno pa se bodo dogajanju posvetili tudi na Planet TV.

Maratonski mesec na Siol.net



Oktober bo na našem portalu rezerviran za vsebine, povezane z največjim tekaškim dogodkom v Sloveniji. Poiskali bomo zanimive sogovornike in izbrskali drugačne zgodbe.

Organizator zadnji oktobrski konec tedna pričakuje najmanj 25 tisoč tekačev. Foto: Sportida

Pričakujejo najmanj 25 tisoč tekačev, želijo si še več maratoncev

Organizatorji pričakujejo, da se bo v okviru 23. "ljubljanca" na ljubljanskih ulicah zvrstilo najmanj 25 tisoč tekačev. Medtem ko je na teka na 10 in 21 kilometrov prijav ogromno (zadnji dan pred iztekom roka jih je v register nedeljskih tekov vpisanih 16.735, od tega 12.425 Slovencev in kar 1.501 hrvaški tekač), pa si organizator želi še več maratoncev.

"Tukaj je manevrskega prostora še dovolj. Lani je bilo na najdaljšo razdaljo prijavljenih nekaj manj kot tri tisoč maratoncev, želimo si priti do številke pet tisoč," razkriva direktor tekmovanja Gojko Zalokar, sicer prvi mož uradnega časomerilca na tekmovanju Timinga Ljubljana.

Gojko Zalokar že vrsto let skrbi za uigrano ekipo, ki pripravlja največji tekaški dogodek v Sloveniji.

"Ko bomo to številko presegli, bomo začeli razmišljati o razdelitvi programa. To pomeni, da bi v nedeljo izvedli teka na 21 in 42 kilometrov, medtem ko bi desetko prestavili na soboto, šolske teke pa na petek popoldne."

Prizadevanja za pridobitev zlatega znaka

Ljubljanski maraton bo 23. po vrsti. Zalokar pravi, da večjih novosti ne pripravljajo, saj je maraton že tako optimiziran, da ga je težko še kakorkoli nadgraditi, si pa prizadevajo pridobiti zlati znak Mednarodne atletske zveze (Gold Road Race Label), ki med drugim zahteva zagotovitev TV-signala prenosa tekmovanja v pet tujih držav, poleg države gostiteljice, več vrhunskih maratoncev, več kontrol dopinga (12 vzorcev, za srebrni znak 10) in podobno.

Foto: Sportida

Iz malih tekačev rastejo veliki

Maratonsko dogajanje se bo začelo v soboto, 27. oktobra, ko se bodo po ljubljanskih ulicah zapodili najmlajši. Ob 11. uri se bodo s štartne črte izstrelili otroci do petih let (Lumpi tek), ob 12.30 pa bodo tekli otroci s posebnimi potrebami. Osnovnošolci do 5. razreda bodo konkurenco okušali od 12.50, učenci od 6. do 9. razreda od 13.45 in ob 16.00 še srednješolci. Za vse naštete kategorije je rok prijav do 15. oktobra, udeležba pa je brezplačna.

Fun tek, ki bo na sporedu v soboto, 27. oktobra, ob 17. uri, je namenjen sproščeni obliki tekaškega druženja. Tekači na njem lahko predstavijo svoje dejavnosti in prizadevanja, simboličnih pet evrov štartnine pa namenijo eni od dobrodelnih organizacij. Foto: Vid Ponikvar

Za simboličnih pet evrov, ki bodo šli v dobrodelne namene (tekači bodo med dobrodelnimi organizacijami, ki jih bo predlagal organizator, izbrali tisto, ki ji želijo donirati sredstva), se lahko udeležite Fun teka. Tek je netekmovalnega značaja, namenjen pa je vsem, ki bi želeli biti del maratonskega konca tedna, pa za daljše razdalje niso dovolj dobro pripravljeni oziroma bi želeli opozoriti na dejavnost ali prizadevanja, ki se jim posvečajo. Štart teka na trasi, dolgi nekaj več kot tri kilometre, bo ob 17. uri. Prijave so mogoče še do 23. oktobra.

Štart tekov na 10, 21 in 42 kilometrov bo na Slovenski cesti med hotelom Cubo in Uršulinsko cerkvijo. Foto: Sportida

Štart med Cubom in Uršulinsko cerkvijo

Nedelja, 28. oktober, bo dan D za tekače, ki se pripravljajo na 10, 21 ali 42 kilometrov. Štart bo na Slovenski cesti, med hotelom Cubo in Uršulinsko cerkvijo. Tekači bodo tekli v smeri Bežigrada, cilj pa bo na Kongresnem trgu.

Štartne številke boste lahko prevzeli na Gospodarskem razstavišču, kjer bo tudi tekaški sejem, servisni del (prostor za oddajo prtljage) pa bo na Trgu republike. Tekači na deset kilometrov bodo štartali ob 8.30, polmaratonci, ki se bodo potegovali za naslov državnega prvaka, in maratonci pa ob 10.30.

Limenih Getachew iz Etiopije je s časom 2;08:19 že tri leta rekorder ljubljanske proge. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Bo padel rekord proge?

Najhitrejši maratonci bodo v cilj pritekli dobri dve uri pozneje. Zalokar zagotavlja, da so prek menedžerjev privabili zelo dobre tekače iz tujine, ki imajo osebne rekorde okoli dveh ur in štirih minut. Trenutni rekord ljubljanske trase je 2;08:19 (njegov lastnik je Etiopijec Limenih Getachew, rekord pa je postavil leta 2015, na jubilejnem 20. Ljubljanskem maratonu), med dekleti pa ta čast pripada Kenijki Caroline Cheptanui Kilel, ki je leta 2009 maratonsko razdaljo pretekla v času 2;25.24.

Trasa bolj ali manj ostaja enaka kot lani, bo pa mogoče nekaj odstopanj zaradi cestnih del. Tekači na deset kilometrov bodo po novem tekli tudi po Samovi ulici, medtem ko trasa teka na 21 in 42 kilometrov sprememb ne predvideva.

Po vzoru drugih prireditev se tudi na ljubljanskem maratonu zgodovina zavezovanja čipov na vezalke izteka. Po novem bo čip integriran v štartno številko. Foto: Sportida

Konec zavezovanja čipov

Letos se tekačem ne bo treba ubadati z zavezovanjem čipa, saj bo ta integriran v štartno številko. To pomeni, da bo treba biti pazljivejši pri pripenjanju številke. Ta mora biti pripeta na prsih, na vidnem mestu. Če boste tekli z anorakom, jopico, puloverjem itd., morate številke pripeti nanje in ne na majico spodaj, predlaga Zalokar. V nasprotnem primeru je mogoče, da vas senzorji ne bodo zaznali in vaš čas ne bo zabeležen.

Foto: Sportida

Taka in drugačna godba ob progi

Poskrbljeno bo tudi za glasbeno spodbudo na štartu in ob progi. Tekači bodo štartali ob ritmih tolkalne zasedbe The Stroj Machine, na trasi pa bo tekače pričakala glasba za vse okuse. Od godbe na pihala do klasike.

Foto: Sportida

Zdravniški pregled ne bo odveč

Organizator priporoča, da tekači pred tekmovanjem opravijo preventivni zdravstveni pregled ter pridobijo potrditev zdravnika, da so zdravi in pripravljeni na napor. Takšno potrdilo bo prihodnje leto verjetno celo obvezno.

Foto: Sportida

Program 23. Ljubljanskega maratona (27. in 28. 10. 2018)



Sobota, 27. 10. 2018



11.00 - Lumpi tek

12.30 - promocijski tek za otroke s posebnimi potrebami

12.50 - promocijski tek od 1. do 5. razreda

13.45 - osnovnošolski tek od 6. do 9. razreda

16.00 - srednješolski tek

17.00 - Fun tek



Nedelja, 28. 10. 2018 (prijave do 28. 9. 2018)



8.30 - štart teka na 10 km

10.30 - štart tekov na 21 in 42 km