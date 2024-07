Helios in Ilirija dobila tekmece v spremenjeni ligi Aba 2

Regionalna košarkarska liga Aba 2 bo v novi sezoni potekala v novi obliki. Vodstvo tekmovanja je danes izžrebalo tekmovalne skupine, v katerih bosta tudi dva slovenska predstavnika, in sicer Kansai Helios Domžale in Ilirija.

Domžalčani bodo tekmovali v skupini A skupaj s skopskim MZT, Cedevito Junior in Teodom Tivatom, Ljubljančani pa v skupini D skupaj z Zlatiborom, Borcem in Šibenko.

Skupino B sestavljajo Vojvodina, Sutjeska, Bosna in Rabotnički Skopje, skupino C pa Podgorica, Široki, Pelister-Bitola in Vršac.

Tokrat v skupinah

Če so ekipe v tem tekmovanju v zadnjih letih, še zaradi pandemije novega koronavirusa, igrale turnirski sistem, pa bodo po novem prvi del opravile po skupinah.

Šestnajst ekip so tako razdelili v štiri skupine, v teh se bodo ekipe pomerile vsaka z vsako doma in v gosteh. Najboljši dve ekipi iz vsake skupine bosta napredovali med najboljšo osmerico.

To bodo razdelili v dve skupini, E in F, spet bodo ekipe igrale doma in v gosteh vsaka z vsako. Po najboljši dve moštvi iz vsake skupine bosta napredovali v polfinale po sistemu E1 - F2 ter F1 - E2. Zmagovalca teh se bosta prebila v finale. Tako polfinale kot finale bodo igrali na dve zmagi.