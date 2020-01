Znan je datum najbolj težko pričakovanega debija v ligi NBA

Zion Williamson, ki velja za enega najbolj opevanih novincev v ligi NBA vseh časov, je bil lansko poletje v tednih pred naborom z naskokom najbolj opevan košarkar in jasen izbor številka ena. Ni bilo vprašanje, kdo bo izbran kot prvi, ampak samo to, kdo bo imel na naboru prvi izbor. Razveselili so se ga pri New Orleans Pelicans in kot prvi seveda izbrali 201 centimetrov visokega in kar 127 kilogramov težkega krilnega igralca.

Toda liga NBA težko pričakovanega debija še ni dočakala, saj se je 19-letnik pred začetkom sezone poškodoval. Zaradi natrganega meniskusa v desnem kolenu je moral na operacijo, zato od takrat ne igra. Okrevanje traja že skoraj štiri mesece, zdaj pa so iz New Orleansa, ki je odigral natanko polovico tekem rednega dela sezone (15 zmag in 26 porazov), sporočili, da je povsem blizu dan, ko bodo navijači in ves košarkarski svet na igrišču videli tako opevanega orjaka.

Težko pričakovana novica, ki so jo sporočili danes

Navijači komaj čakajo na njegov debi. Foto: Getty Images Danes je podpredsednik New Orleansa David Griffin povedal, da lahko Williamsona na parketu pričakujemo naslednji teden, ko bo s soigralci v sredo gostil San Antonio Spurs. Williamson se je na treninge New Orleansa vrnil prejšnji trening in normalno vadi s soigralci.

Njegov povratek je potrdil tudi trener New Orleansa Alvin Gentry in napovedal, da bo z njim na začetku zelo previden. Williamsonov povratek bo postopen.

Williamson je nazadnje igral 13. oktobra lani, ko je na tekmi predsezone nastopil prav proti San Antoniu in dosegel 22 točk, dodal pa tudi 10 skokov. V predsezoni je odigral štiri tekme, v povprečju pa dosegal 23,3 točke in zbiral 6,5 skoka na tekmo.

Govorili so, da je najboljši po Michaelu Jordanu

In zakaj je Williamsonov debi v ligi NBA tako težko pričakovan? Zaradi tega, ker gre za zelo mladega košarkarja, ki ima kljub robustnosti neverjetne atletske sposobnosti in nenehno skrbi za zelo atraktivna zabijanja.

V majici univerze Duke je blestel. Tako s številkami kot tudi z zabijanji. Foto: Getty Images

Izjemna pa je tudi njegova zapuščina v srednješolski in univerzitetni košarki. Srednjo šolo Spartanburg iz Južne Karoline je ob izjemni statistiki popeljal do treh naslovov prvaka v nizu, bil pa tako dober, da so nekateri govorili celo o tem, da je najboljši srednješolski košarkar po Michaelu Jordanu.

Odlično je Williamson igral tudi za univerzo Duke v edini sezoni, ki jo je prebil v ligi NCAA, v kateri je v 33 tekmah v poprečju dosegal 22,6 točke in 8,9 skoka na tekmo.

Kaj zmore Zion Williamson?