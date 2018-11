Zlati reprezentant znova na igralski tržnici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko je Gregor Hrovat v torek zvečer z navdahnjeno igro v zadnji četrtini prispeval ključni delež k zmagi nemškega prvoligaša medi Bayreutha nad brezkrvno Petrol Olimpijo (67:76), katere kriza je vse globlja, pa je njegov reprezentančni in klubski soigralec Žiga Dimec ostal v Nemčiji. Kar 210 centimetrov visoki center je sicer še vedno uradno član Bayreutha, a klub ob koncu meseca z njim ne namerava podaljšati trimesečne pogodbe.

Dimec je v dresu nemškega kluba nastopil na le dveh tekmah, in sicer v državnem prvenstvu proti Vechti (6 točk, 1 skok) in proti Bešiktašu (4 točke in 2 skoka) v Fibini ligi prvakov. Ko pa je klub izpraznil seznam poškodovanih igralcev, je Žiga postal odvečni tujec.

S soigralci sicer trenira in je po zagotovilih trenerja Raoul Kornerja ustrezno pripravljen. "Kdor ga bo vzel, bo dobil dobrega igralca," pravi trener in dodaja, da bo nekdanji član Zlatoroga, Krke in Rogaške povsem prost ob naslednjem Fibinem reprezentančnem oknu, torej ob koncu meseca.