Zgodovinski dan za Primorsko, ki se v Ljubljani ne namerava ustaviti

Po osvojeni lovoriki Sixt Primorske v slovenskem pokalu

Sredi Ljubljane se je spisalo novo poglavje v zgodovini slovenske košarke. Igralci Sixt Primorske so v velikem finalu gladko s 83:63 preskočili Šenčur in se veselili premierne lovorike na sončni strani Alp. MVP finala je postal slovenski reprezentant Matic Rebec. Primorci se spogledujejo tudi z drugo lovoriko v Sloveniji.

Po vsega dveh letih delovanja je Sixt Primorska dosegla prvi velik uspeh. V slovenskem pokalu je pokorila vse tekmece. Ob koncu je najprej v polfinalu preskočila gostiteljico zaključnega turnirja Olimpijo, v velikem finalu pa še Šenčur.

Košarkarji Primorske so imeli praktično vseskozi nadzor nad igro v legendarni Hali Tivoli. Vodili so že z desetimi točkami razlike (29:19), a po nekaj nespametnih odločitvah in dveh tehničnih napakah omogočili Šenčurju, da je izenačil na 29:29.

Kapetan dal znak, Rebec pokončal upe Gorenjcev

Nebojša Joksimović se je lovorike veselil, kot da je prva. Foto: Urban Urbanc/Sportida Ko je že kazalo, da bi se lahko v prvem polčasu kljub vsemu zgodil preobrat, je kapetan Primorcev Nebojša Joksimović s petimi točkami, od tega je zadel trojko, klub iz Kopra spet popeljal do prednosti petih točk (34:29) in bil ob polčasu z desetimi točkami tudi najboljši strelec.

Primorci so s tem dobili zagon in nadvlado nadaljevali tudi v drugem polčasu. Vprašanje časa je bilo, kdaj košarkarji Šenčurja ne bodo mogli več slediti primorskemu ritmu. Slovenski reprezentant Matic Rebec je lepo polnil koš tekmeca in bil ob koncu tretje četrtine pri 19 točkah. Večino te je prebil na igrišču, ker si je drugi organizator igre Daniel Vujasinović v prvem delu zvil gleženj.

Zgodovinski uspeh mlade Primorske

Trener Jurica Golemac je dobro pripravil ekipo Primorske na pokalna obračuna. Najprej je padla Olimpija, v finalu pa še Šenčur. Foto: Urban Urbanc/Sportida Ko je svoje dodal še Mirko Mulalić, je Sixt Primorska le še povečevala naskok, ki je bil pred vstopom v zadnjih deset igre že ogromnih 20 točk (62:42).

Navijači obalnega prvoligaša, ki je šele dve leti dejaven in ima velike ambicije tudi v prihodnje – rad bi nastopal tudi v osrednji ligi ABA in na evropski sceni –, so že začeli slaviti veliko zmago in zgodovinsko lovoriko za klub, ki jo je osvojil pod taktirko trenerja Jurice Golemca.

"Če se uvrstiš v finale, si želiš zlato. Na žalost danes nismo našli pravega ritma. Potem so se razigrali še Rebec in preostali. Mi nismo imeli rešitve na njihovo pick'n'roll igro. Sicer smo poskušali, vendar so bili preprosto premočni. Zaslužili so si lovoriko," je po porazu razmišljal Dino Murić, ki je finalno tekmo končal pri 15 točkah.

MVP-lovorika Maticu Rebcu: Lepo je osvojiti to lovoriko, še lepše pa je, da smo osvojili pokal

Osrednji igralec finala je bil z 28 točkami Matic Rebec. Foto: Urban Urbanc/Sportida Naziv najkoristnejšega košarkarja je po 28 doseženih točkah pripadel Rebcu, ki ga prihodnji teden čaka reprezentančna akcija, v kateri Slovenijo v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo čakata obračuna proti Črni gori in Belorusiji.

"Vedeli smo, da tekma ne bo preprosta. Šenčur se je pokazal za trdnega nasprotnika, potem ko je v polfinalu premagal Krko. Morda smo bili v prvem delu še nekoliko nervozni, a smo v tretji četrtini igrali v svojem ritmu in pobegnili na 20 točk naskoka," je po velikem zmagoslavju povedal osrednji junak, ki je v Koper prišel sredi sezone, potem ko se ni naigral pri Eniseju iz Rusije. Glede lovorike MVP je dodal: "Ekipa me je dobro sprejela. Kemija je dobra in zato se mi ni bilo težko priključiti v moštvo. Lepo je osvojiti to lovoriko, vendar je najpomembneke, da smo osvojili pokal."

"Kot da je prva"

Kapetan Joksimović je bil vidno vesel pokalnega naslova, že minuto pred koncem tekme, ko je šel ob aplavzu navijačev na klop, pa čestital prav vsakemu članu moštva: "Vrhunsko je. Prezadovoljen sem, da mi je to uspelo z domačim klubom. Čestitke vsem. Te lovorike se veselim, kot da je prva."

Kapetan Joksimović je vsem članom ekipe čestital za naslov pokalnega prvaka. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Prva glavna lovorika te sezone je tako oddana, Primorci pa se ne nameravajo ustaviti le pri tej. Zanima jih tudi naslov državnega prvaka, svoje račune pa imajo tudi ob koncu druge lige ABA. V prihodnji sezoni bi namreč radi zaigrali v osrednjem regionalnem tekmovanju.