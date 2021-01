Zaveda se nevarnosti, ki preti

Po sezoni 2015/16 si je Olimpija spet zagotovila nastop v drugem delu EuroCupa, a bo prvič igrala med najboljšimi 16 ekipami. V drugem delu ji bodo nasproti stali Virtus Segafredo Bologna, Budućnost in Bourg, za katerega igra Alen Omić.

Za uvod se bodo Ljubljančani pomerili z Virtusom, ki ima v svojih vrstah odlične posameznike. Poimensko izstopata Miloš Teodosić, MVP uvodnega dela EuroCupa, in Marco Belinelli, ki se je konec novembra priključil ekipi.

Obramba bo na preizkušnji

"Pred prihodom Belinellija se je vse vrtelo okoli Teodosića. Takoj ko dobijo skok, ga iščejo visoki košarkarji, on pa proste igralce ali pa se odloči za prodore. Praktično vse se je vrtelo okoli njega. Kot dodatna nevarnost je prišel Belinelli. Ne kreira, igra večinoma zase. Ne smemo pa pozabiti ostalih. Zame je zelo dober košarkar Weems (Kyle Weems, op. a.), s klopi prihaja Adams (Josh Adams, op. a.), ki je prav tako nadarjen. Veliko točk ima v svojih rokah. Na zunanjih položajih so zelo nevarni. To je naš glavni fokus na tej tekmi. Veliko talenta je, veliko orožij v napadu, tako da bo naša obramba na preizkušnji," se je prvega tekmeca v drugem delu skupinskega dela, iz katerega se v četrtfinale uvrstita najboljši moštvi, dotaknil kapetan Cedevite Olimpije Jaka Blažič.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Četa Jurice Golemca je zadnjo tekmo proti Zadru s težavo dobila, čeprav je imela večji del vse pod nadzorom. Dalmatinci so v zaključku ogrozili zmago slovenskega predstavnika, ki je vendarle prišel do pričakovanega para točk.

V tej sezoni so morali košarkarji iz Stožic kar nekajkrat nepričakovano počivati, a ne zaradi preutrujenosti, temveč zaradi razmer, povezanih s covid-19, ki so vladale v tekmečevih taborih: "Pred sezono smo sprejeli, da je to posebna sezona, v kateri greš iz dneva v dan. Ko odpade tekma, ni presenečenje. Enostavno skušamo takoj preklopiti na naslednjo. Proste dneve izkoristimo za napredek. Je pa jasno veliko negotovosti."

Vesel skupine

A je včasih odpoved tekme dobrodošla za trening, čeprav se razbije ritem tekem, izpostavlja Blažič: "Sreča v nesreči je bila, ko smo bili prejšnji teden praktično brez tekme, kar smo izkoristili za dober trening. Verjamem, da smo naredili korak naprej. Določen del smo pokazali proti Zadru. Verjamem, da se bosta energija in želja danes izboljšali. Vesel sem, ker zmagujemo. Morda smo imeli dva padca in dva poraza proti FMP in Mornarju, a smo nato zmagali na težkih gostovanjih pri Zadru in Megi. V dobrem ritmu smo. Verjamem, da bomo proti Virtusu še v boljši formi."

Foto: Sportida

Zanj so se pred enim letom zanimali prav pri Virtusu, a slovenski reprezentant ni šel v vrste, ki ji poveljuje priznani strokovnjak Saša Đorđević. Jaka je s srcem in dušo pri Olimpiji, in verjame, da imajo s soigralci možnost, da se uvrstijo v četrtfinale: "Če me vprašate, sem bil vesel skupine, ki smo jo dobili. Na papirju smo enakovredni z Bourgom in Budućnostjo. Virtus je favorit tekmovanja. A ni nepremagljiv. Nekaj italijanskih ekip je pokazalo, da se ga da premagati. Imamo svoje načrte v drugem delu."