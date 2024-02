Aretiran zaradi udarca v glavo: policija in vodstvo NBA incident preiskujejo

Pred dvobojem lige NBA med Phoenix Suns in Detroit Pistons se je zgodil incident med košarkarjema obeh klubov. Isaiah Stewart (Detroit) je udaril Drewa Eubanksa (Phoenix), za kar so ga celo aretirali, a so ga na koncu izpustili. Preiskava še poteka, pravijo pri policiji in vodstvu lige NBA.

"Zavedamo se incidenta med Isaiahom Stewartom in Drewom Eubanksom pred današnjo večerno tekmo," so v izjavi za javnost zapisali pri Detroitu. "Zbiramo informacije o tem, kaj se je zgodilo in kaj je povzročilo incident."

Po informacijah naj bi bila tako Stewart kot Eubanks z glavama drug ob drugem, nato pa naj bi sledil udarec Stewarta v Eubanksov obraz. Posredovati je morala policija, da je vročekrvneža ločila. Stewart je po incidentu dvorano zapustil s člani osebja Pistons. Vodstvo NBA preučuje posnetke v dvorani, medtem ko je policija v Phoenixu sporočila, da so Isaiaha aretirali: "Stewarta so aretirali zaradi napada, prejel je obvestilo o prekršku, nato so ga izpustili. Preiskava še vedno poteka."

When Isaiah Stewart sees Drew Eubanks just walking in the tunnel minding his own businesspic.twitter.com/TqmzS1aWl2 — StatMamba (@StatMamba) February 15, 2024

"Napad na Drewa Eubanksa ni bil razlog provokacije. Takšno nasilje je nesprejemljivo," je dejal predstavnik Sunsov. "Brez omejitev podpiramo Drewa in bomo še naprej sodelovali z lokalno policijo in NBA."

Eubanks je nato odigral 18 minut dvoboja proti Detroit Pistons in za zmago Phoenix Suns s 116:100 prispeval šest točk, osem skokov, dve blokadi in ukradeni žogi.