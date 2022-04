Vrgel ustnik, zadel najstnico, zdaj bo plačal

Košarkarji Atlanta Hawks so v dodatnih kvalifikacijah z zmago s 132:103 iz bojev za uvrstitev v končnico izločili sršene. Bridges je bil izključen v zadnji četrtini obračuna v Atlanti, po pritoževanju sodniku Jamesu Williamsu je prejel dve tehnični napaki in sodnik ga je poslal z igrišča.

"Dovolil sem, da me razpoloženje prevzame"

Ko je zapustil parket, je eden od domačih navijačev kričal nanj, Bridges se je obrnil in vrgel svoj ustnik, ki je zadel 16-letnico v bližini.

"Bil sem razburjen zaradi klica, več klicev," je dejal Bridges po tekmi v sredo. "Pustil sem, da me razpoloženje prevzame. To je bila vsekakor napačna stvar. Ciljal sem tega fanta, ki je kričal name, a sem zadel deklico. Prevzemam polno odgovornost in vse posledice, ki mi jih bo izrekla liga NBA," se je pokesal košarkar Charlotte.

V okviru drugih disciplinskih ukrepov je liga NBA kaznovala igralca Minnesote Patricka Beverleyja s plačilom 30 tisoč dolarjev (27.758 evrov) globe zaradi "neprimernih izjav med intervjujem v medijih in na družbenih omrežjih, vključno z osupljivo uporabo kletvic" po torkovi zmagi ekipe Timberwolves nad Los Angeles Clippers.