Edini, ki je na zahodu prehitel Dončića, vsaj še teden dni brez tekme

Le Bron James, prvi zvezdnik severnoameriške košarkarske lige NBA, ki vodi v glasovanju za tekmo zvezd All-Star, bo brez košarke še vsaj teden dni, so sporočili iz njegove ekipe Los Angeles Lakers. James, ki ni igral vse od 25. decembra, ko je odšepal s parketa med tekmo proti Golden Statu, nadaljuje rehabilitacijo po poškodbi dimeljske mišice.

LeBron James je zdaj dobil zeleno luč zdravniške ekipe, da začne bolj intenzivno trenirati. "celjenje poškodbe lepo napreduje, James okreva in lahko poveča intenzivnost na treningih," so sporočili iz tabora jezernikov in dodali, da bo izpustil še vsaj tri tekme.

Sredi januarja bodo zdravniki ocenili, kdaj bo nared

Naslednja novica glede njegovega zdravstvenega stanja bo znana 16. januarja, ko bodo zdravniki ocenili, ali je že nared za največje napore ali ne.

Jezerniki so izgubili pet od zadnjih osmih tekem, odkar je James na prisilnem mirovanju, in so ta čas na osmem mestu zahodne konference.