V Stožicah poseben gost

Pred vstopom v četrti krog EuroCupa imata Cedevita Olimpija in Ulm ravno nasprotno razmerje zmag in porazov, Ljubljančani so pri dveh skalpih, Nemci pri dveh porazih. Moštvo Jake Lakoviča je v prvih dveh krogih moralo priznati premoč na domačem terenu Budućnosti in na gostovanju favoriziranemu Virtusu iz Bologne.

Zato pa je v tretjem krogu sledila prva evropska zmaga v tej sezoni. Pred svojimi navijači so košarkarji Ulma preskočili Umana Reyer Venice.

"Pred nami je težak nasprotnik z izkušnjami, ki dobro deluje pod vodstvom trenerja Jurice Golemca. V tem trenutku ima Olimpija eno najboljših napadalnih ekip. Osredotočeni moramo biti na obrambo, če želimo zmagati," je pred prihodom v Ljubljano najprej povedal Lakovič, ki je na čelu nemškega predstavnika od leta 2019.

Zaveda se kakovosti Olimpije

Čeprav se je rodil v slovenskem glavnem mestu, ni nikoli zaigral v dresu Olimpije. Po začetni šoli pri Geoplin Slovanu ga je pot pred odhodom v tujino vodila v Krko, kjer je zablestel v polnem sijaju.

Najboljši posamezniki Ulma v EuroCupu Semaj Christon 15,7 točke, 6 as., 3,7 sk.

Jaron Blossomgame 12 točk, 6,7 sk. 2,3 as.

Cristiano Felicio 12,3 točke, 6 sk.

Karim Jallow 11 točk, 3,3 sk.

"Olimpija je daleč najmočnejši klub v Sloveniji. Za nas bo tekma proti njej eden od vrhuncev ligaškega dela EuroCupa. V zadnjih letih sta kluba zaradi poznanstev odigrala tudi prijateljske tekme, kar je le še utrdilo vez med obema stranema."

V nemškem državnem prvenstvu je Ulm pri štirih zmagah in treh porazih, lahko pa se pohvali, da je v prvem krogu premagal evroligaški Bayern (86:83). Uspešen je bil tudi v zadnjem krogu Bundeslige in z 90:76 premagal Braunschweig – najboljši strelec je bil Jaron Blossomgame (22 točk), ki je tudi med boljšimi posamezniki moštva v evropskem pokalu.

Golemac opozarja na zahtevno nalogo

Cedevita Olimpija je na drugi strani po dveh zmagah prejšnji teden doživela prvi evropski poraz proti Bursasporju, zato bodo Ljubljančani pred domačimi navijači spet želeli priti na zmagovalne tirnice. Za ogrevanje so prepričljivo s 86:60 v okviru lige ABA premagali Split.

Jurica Golemac je izpostavil dobro formo Ulma. Foto: KK Cedevita Olimpija/Tine Ružič

"Pričakujemo težko tekmo. Ulm se v zadnjem obdobju dviguje v formi in igra odlično. Naši tekmeci premagujejo zelo dobre ekipe, ki jim stojijo nasproti. Z ekipo prihaja tudi Jaka Lakovič, odličen mladi trener, ki se je že dokazal. Ekipa Ulma je zelo disciplinirana in organizirana, igra nemškega moštva ima glavo in rep, zato je pred nami zahtevna naloga. Tako kot na zadnjih nekaj domačih tekmah si tudi tokrat želimo, da se nam navijači pridružijo v dvorani in nas podprejo, saj nam je veliko lažje z njimi. Potrebovali jih bomo, da bodo naš šesti igralec in nam bodo dali veter v hrbet," pred tekmo razmišlja Golemac.