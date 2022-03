V konkurenci le še 15 ekip, Zdovc z Žalgirisom pri berlinski Albi

V košarkarski evroligi v tekmovanju po izključitvi treh ruskih ekip ostaja samo še 15 ekip. CSKA, Zenit in Unics iz Kazana so zaradi ruskega napada na Ukrajino in ukrepov izključeni iz najmočnejše košarkarske lige, hkrati pa se brišejo vsi rezultati, ki so jih dosegle omenjene ekipe. Danes bo sicer Žalgiris z Juretom Zdovcem gostoval pri berlinski Albi.