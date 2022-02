Žalgiris ugnal veliki Real, v Rusijo pa noče potovati

V četrtek so odpadle tekme Bayern - CSKA, Baskonia - Unics Kazan, v petek pa še Zenit - Barcelona. Evroliga je tekme odpovedala preventivno zaradi varnosti, za petek pa je sklicala sestanek z vsemi klubi, na katerem bodo dorekli, kako ravnati naprej.

Zalgiris took the decision not to travel to Russia, where they were supposed to face CSKA Moscow and Zenit St. Petersburg.



Read more: https://t.co/4F2erD10Jz. pic.twitter.com/cpqZFDqphX