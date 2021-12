Tretjeligaš v prvoligaški druščini

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pomerili se bodo še Šentjur in Krka ter Ježica in Helios ter Nutrisport Ilirija in Rogaška. Točni termini tekem bodo razporejeni glede na obveznosti klubov v drugih tekmovanjih.

Zaključni turnir štirih najboljših moštev pokalnega tekmovanja bo potekal v obliki dvodnevnega turnirja, ki bo na sporedu predvidoma v četrtek in petek, 17. in 18. februarja 2022.

Na turnirju bodo sodelovale zmagovalne ekipe četrtfinala, že vnaprej pa je jasno, da se bosta v prvem polfinalu pomerili zmagovalni ekipi iz prvih dveh omenjenih četrtfinalnih obračunov, v drugem pa preostalih dveh. Naslednji dan bo na sporedu finale, tekme za tretje mesto pa ni.