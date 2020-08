Umrl Smiljan Steiner – Glajbe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po poročanju kosarka.si je v 68. letu starosti umrl Ljubljančan Smiljan Steiner – Glajbe, ki je 32 let deloval kot ekonom in tehnični vodja košarkarske ekipe ljubljanske Olimpije.

Ni bilo tekme ljubljanske Olimpije, na kateri ne bi v prvi vrsti videli Smiljana Steinerja, ki je vedno s srcem navijal za košarkarje v zeleno-beli opravi. Leta 2014 so se mu na tekmi med Union Olimpijo in Hapoelom tudi zahvalili za delo, ki ga je vložil v klub.

"Smiljan Steiner – Glajbe, klubska legenda, ki je bila del Olimpijine košarkarske zgodbe kar svojih 32 let, odhaja v zasluženo upokojitev. Glajbe se je Olimpijinemu kolektivu pridružil že leta 1981 in od takrat je vestno ter s srcem opravljal delo tehničnega vodje KK Olimpija Ljubljana. Njegov sedež v dvorani ga bo vedno čakal. Glajbe, hvala za vse!" so pred šestimi leti zapisali v ljubljanskem klubu.

Vedno je zavzeto spremljal tekme Olimpije. Foto: Vid Ponikvar

Sicer pa je bil v mladih letih košarkar. Igral je za Trnovo in kariero sklenil po poškodbi kolena. Začel je delati v Metalki kot komercialist, a je košarko nenehno nosil v srcu. Ko sta ga iz Olimpije nagovorila tedanji predsednik Luka Lampič in trener Lazar Lečić, ni okleval in nemudoma začel profesionalno delo v največjem slovenskem košarkarskem klubu.