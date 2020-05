Tudi Ljubljana na voljo evroligi?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Decembra bo minilo osem let od zadnje evroligaške tekme v Ljubljani. Vrnitev Olimpije med elito sicer ostaja cilj novega klubskega vodstva, a realnih možnosti za to v kratkem ni na vidiku. V Stožicah bodo lahko celo veseli, če bodo v prihodnji sezoni znova zaigrali v EuroCupu. Zato pa se je po neuradnih virih časnika Dnevnik prav Ljubljana znašla na evroligaški mizi kot morebitni kandidat za organizacijo zaključnega turnirja tekoče sezone. O usodi le-te naj bi vodstvo tekmovanja odločalo v roku dveh tednov. Poleg Ljubljane naj bi bili kandidati za organizacijo zaključnega evroligaškega turnirja brez gledalcev še Beograd, Atene, Solun, Kaunas in Köln.