Zaključek v Valencii, fantje v boj za Azijo od naslednjega leta naprej

Finalistki zadnjega ženskega EuroBasketa bosta 38. evropsko prvenstvo gostili med 17. in 27. junijem 2021. Slovenske košarkarice so v kvalifikacijah z odliko opravile uvodno tretjino naloge na poti do tretje zaporedne uvrstitve na evropsko prvenstvo. Čeprav močno oslabljene, saj sta manjkali dve članici začetne peterke, poškodovani Eva Lisec in Shante Evans, so zabeležile zmagi nad Grčijo in Bolgarijo ter so vodilna reprezentanca skupine A.

Kvalifikacije za evropsko prvenstvo bodo izbranke selektorja Damirja Grgića nadaljevale v novembru. Slovenke bodo v drugem ciklu obakrat gostovale. V četrtek, 12. novembra 2020 se bodo najprej pomerile z Islandijo ter v nedeljo, 15. novembra 2020 še z Grčijo. Februarja prihodnje leto jih čakata še domači tekmi z Bolgarijo in Islandijo. Na evropsko prvenstvo se bodo uvrstile zmagovalke devetih kvalifikacijskih skupin ter pet najbolje drugouvrščenih reprezentanc.

Znani datumi moškega svetovnega prvenstva 2023

Svetovno košarkarsko prvenstvo 2023, ki ga bodo prvič v zgodovini organizirale tri države, in sicer Indonezija, Filipini in Japonska, bo potekalo od 25. avgusta do 10. septembra, kvalifikacije pa se bodo začele novembra 2021.

Slovenija bo kvalifikacije za svetovno prvenstvo začela prihodnje leto. Foto: FIBA

Sistem kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki ga je FIBA uvedla leta 2017 ostaja nespremenjen. V 15-mesečnem obdobju bo na sporedu šest kvalifikacijskih oken, ki se bodo istočasno odvijala v Afriki, Ameriki, Aziji (vključno z Oceanijo) in Evropi. Kvalifikacije bodo potekale od novembra 2021 do februarja 2023. Drugačen od prvotno predvidenega naj bi bil le termin četrtega kvalifikacijskega okna, saj bosta tekmi namesto septembra 2022 odigrani konec avgusta med pripravami za EuroBasket. Za nastop v družbi 32 najboljših reprezentanc se bo potegovalo okoli 80 reprezentanc. Predtekmovanja na SP bodo potekala v Indoneziji (Džakarta) ter na Japonskem (Okinava) in Filipinih (Manila), zaključni boji pa v Manili.