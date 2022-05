Trener Phoenixa: "Luke ne moreš ustaviti." Kaj bo torej storil?

Načrt za gostujočo zmago Dallas Mavericks v drugem krogu končnice lige NBA je jasen: Luka Dončić mora biti blizu trojnemu dvojčku, da bo razigral soigralce, skupaj pa morajo trdo garati v obrambi, da ponovno omejijo učinek Chrisa Paula.

Samozavest je zdaj na strani Dallasa, njihovi rezultati v Phoenixu pa niso najboljši. Na zadnjih 12 tekmah v dvorani Sunsov so zmagali samo enkrat.

"Luke ne moreš ustaviti," se glavne nevarnosti Dallasa zaveda trener leta Monty Williams. Zato želijo ustaviti predvsem njegove pomočnike, Jalena Brunsona in Doriana Finney-Smitha, ki sta bila tako pomembna za zmagi Mavsov na zadnjih dveh tekmah.

V Phoenixu vedo, kaj je bistvena stvar, ki jo morajo popraviti. To so izgubljene žoge. Na vsaki od zadnjih treh tekem so jih izgubili po 17. "To nismo mi," poudarja Williams. Želi si še boljšega napadalnega skoka, da bi lahko več točk dosegali iz protinapadov. Pa tudi: "Na četrti tekmi so nas močno prizadele osebne napake Chrisa Paula. To nas je vrglo iz ritma. Mislim, da bomo na peti tekmi mnogo boljši."