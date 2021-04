Tragična smrt mladega košarkarja

Terrence Clarke naj bi sam povzročil nesrečo, saj je sodeč po policijskem poročilu z zelo visoko hitrostjo najprej prevozil rdečo luč, nato pa trčil v avto, ki je zavijal levo, se z veliko silo odbil ob cestno svetilko in se zaletel še v zid. Za nameček naj bi bil tudi napačno pripet z varnostnim pasom.

Zaradi posledic nesreče je pozneje umrl v bolnišnici Northridge, kjer ga je v njegovih zadnjih trenutkih spremljala njegova mama.

Nesreča je hudo pretresla tudi njegove soigralce v ekipi Kentucky Wildcats. Trener John Calipari je pokojnega športnika opisal kot fanta, ki je s svojim prihodom osvetlil prostor in so ga vsi imeli radi.

Na družbenih omrežjih se od Clarka poslavljajo številni NBA igralci.

MAN THIS IS UNBELIEVABLE I WAS JUST TALKING ABOUT TERRANCE CLARKE’S GAME LAST WEEK SMH R.I.P YOUNG KING! 🙏🏿💔 #GoneToSoon😢 — Victor Oladipo (@VicOladipo) April 23, 2021

😭😭😭 I love you lil bro 💔 https://t.co/Qc56iX05fp — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) April 23, 2021

Rest Easy Terrence Clarke😞🙏🏽 pic.twitter.com/yyAgoEIhcT — Trae Young (@TheTraeYoung) April 23, 2021

Rest In Peace Terrence Clarke 🙏🏽😢 absolutely devastating to say the least — Cassius Stanley (@cassius_stanley) April 23, 2021