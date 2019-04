Toronto lovi drugo zmago, Denver in Portland začenjata boj za finale

V noči na torek bosta v ligi NBA na sporedu dve tekmi. V Torontu se bodo na drugi tekmi konferenčnega polfinala pomerili domači Raptorsi in Philadelphia, ki je prvo tekmo v polfinalni seriji izgubila s 95:108. V drugi tekmi se bosta za prvo zmago v polfinalu zahoda udarila Portland in Denver. Trail Blazers so se v polfinale prebili z zmago nad Oklahomo (4:1) in so imeli skoraj teden dni časa za počitek, medtem ko so Nuggets šele na sedmi tekmi izločili San Antonio (4:3).