Svetovni podprvaki za začetek proti Angoli, Španci s Tunizijo

Danes se na Kitajskem začenja svetovno prvenstvo v košarki. Uvodni dan bosta na delu med drugim tudi Srbija in Španija. Naslov svetovnih prvakov branijo Američani, ki so bili najboljšimi pred petimi leti v Španiji in bodo prvo tekmo odigrali jutri. Srebro bodo branili Srbi, bron pa Francozi. Slovenski reprezentanci se po treh zaporednih nastopih na svetovnih prvenstvih ni uspelo prebiti skozi kvalifikacije na SP. Slovenci bodo tako izpustili prvo svetovno prvenstvo po 17 letih.