V živo: Trojka za trojko, Cedevita Olimpija pet minut pred koncem pri stotici

Na praznik slovenskega športa je v škofjeloški dvorani Poden na sporedu košarkarski superpokal (20.15), v katerem se bosta za prvo lovoriko sezone udarila kluba Cedevita Olimpija in Helios Suns. Ljubljančani so v prejšnji sezoni osvojili vse tri domače lovorike – superpokal, pokal in prvenstvo. Domžalčani so v pokalnem tekmovanju in ligi Nova KBM osvojili drugo mesto. Rezultat tekme spremljamo v živo.

Superpokal 2022: Petek, 23. september:

20.15 Cedevita Olimpija - Helios Suns 107:85

Yogi Ferrell Foto: Grega Valančič/Sportida Aktualni prvaki sezono začenjajo s številnimi novimi obrazi, od nosilcev iz prejšnje sezone so v klubu ostali le Edo Murić (novi kapetan), Yogi Ferrell, Alen Omić in Zoran Dragić, ki pa zaradi poškodbe še nekaj tednov ne bo igral. V ekipi še ni bilo zadnjega prišleka Aarona Harrisona in obeh hrvaških reprezentantov Karla Matkovića in Lovra Gnjidića (zaradi zahtevane kvote slovenskih igralcev). V prvi postavi so tako za Cedevito Olimpijo začeli Ferrell, Omić, mladi Rok Radović in novinca Amar Alibegović in Joshua Adams. Prva peterka izzivalcev iz Domžal pa so Tibor Mirtić, Lovro Buljević, Urban Oman, Niko Bačvić in kapetan Blaž Mahkovic.

S trojko je tekmo odprl Radović. Enaindvajsetletnik je bil najbolj vroč v uvodnih petih minutah, ko so Ljubljančani povedli s 13:1. Dal je osem točk. Po minuti odmora na zahtevo Dejana Jakare se je Helios z delnim izidom 10:0 vrnil v igro (13:11). Zadnje minute prve četrtine so znova pripadle državnim prvakom. Nekaj sekund pred sireno je trojko zadel Ferrell in po desetih minutah je bilo na semaforju 26:16.

Alen Omić Foto: Grega Valančič/Sportida Da ima zelo mehko roko, je z devetimi zaporednimi točkami v prvih minutah druge četrtine dokazal Adams in Olimpija je povedla z 39:27. Helios je imel samo enega razigranega košarkarja. To je bil Buljević. Ko je zadel drugo zaporedno trojko (skupaj 11 točk), so se Domžalčani približali na 33:42. Je pa dobil tudi tretjo osebno napako in tri minute pred polčasom moral na klop. Ob slabi obrambi na obeh straneh so koši padali drug za drugim. Po 20 minutah je bilo tako na semaforju 58:39. Ob zvoku sirene je trojko zadel Ferrell in dobil še prosti met. Američan je bil s 13 točkami prvi strelec Cedevite Olimpije, 12 jih je dal Adams, 10 Omič.

Galerija s superpokalne tekme v Škofji Loki (foto: Grega Valančič/Sportida):

Ko je Buljević v drugi minuti drugega polčasa na hitro dobil še četrto in peto osebno napako (obe nad Omićem), se je zdelo, da je ob zaostanku z 42:61 za Helios tekma že izgubljena. In res je prednost ljubljanske ekipe samo še rasla. Ko je v peti minuti tretje četrtine svoj prvi koš dosegel Murić (trojka), so vodili že za 25 točk (72:47). Do konca tretje četrtine so trojke padale na obeh straneh. Olimpija jih je dala že 13, Helios pa 11. Prednost Ljubljančanov je bila tudi že 30 točk. Tudi po zaslugi skoka, imeli so jih kar 31, od tega 11 Omić. Pred zadnjo četrtino je bilo tako na semaforju 90:65.