Spopadi med izraelsko vojsko in palestinskimi gibanji so že nekaj dni osrednja tekma mednarodnih poročil. Ob vse silovitejšem obstreljevanju število žrtev narašča, vse večja je tudi gmotna škoda. Šport je ob tem eden od številnih talcev morije. Na to je v svojem zapisu na Twitterju opozoril tudi nekdanji pomočnik selektorja slovenske reprezentance Stefanos Dedas, ki službuje prav v Izraelu.

In these moments, running to bomb shelters with my three little kids and the skies falling over our heads reminds me that basketball is just fun Thanks to everyone from Greece and Israel that reached out to check on me and my family! We safe

TODA RABA, THANK YOU 🙏🙏🙏