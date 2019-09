Srbi in Italijani za prvo mesto, domačini proti Venezueli za napredovanje

Na svetovnem prvenstvu v košarki bo danes dokončno postalo znanih prvih osem reprezentanc, ki se bodo uvrstile med 16 najboljših. Napredovanje si je v skupini A že pred zadnjim krogom prvega dela zagotovila Poljska, v skupini C pa je to že uspelo Španiji. Potnika v osmino finala sta že znana v skupini B, kjer sta si mesto med 16 najboljšimi že zagotovili Argentina in Rusija, in v skupini D, kjer sta še neporaženi Srbija in Italija. A zadnji obračuni v prvem delu bodo prav tako zelo pomembni, saj se točke prenesejo v drugi del turnirja.