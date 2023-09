Španski selektor razmišlja o tožbi

Italijanski klub Virtus iz Bologne je pred začetkom sezone odpustil glavnega trenerja Sergia Scariolo. Razlog? Po mnenju vodstva naj bi imel pogovore s Toronto Raptors in Real Madridom. Zadnji, ki ni imel nobene besede pri sestavi moštva za novo sezono, je zavrnil namigovanja in razmišlja o tožbi zoper nekdanjega delodajalca.

Sergio Scariolo naj bi razmišljal o pravnih ukrepih proti Virtusu, potem ko so ga predčasno odstranili z mesta glavnega trenerja Virtusa iz Bologne, pa čeprav še ni odvodil nobene prvenstvene tekme.

Lastnik kluba Massimo Zanetti se je za ta korak odločil, ker naj bi se selektor španske reprezentance pogovarjal z moštvoma Toronto Raptors in Real Madridom.

"Ko se je Scariolo pogovarjal z Raptors in Realom, nas je obravnaval kot drugorazredno ekipo," je dejal Zanetti.

Kot poroča Relevo, se Scariolo naj ne bi nikoli srečal z vodilnimi iz Real Madrida in zdaj razmišlja o pravnih ukrepih proti italijanskemu klubu.

Združenje trenerjev v Evroligi je medtem že podalo izjavo, da podpira Scariolo in pričakuje, da bo Virtus v celoti izpolnil svoje obveznosti do italijanskega košarkarskega strokovnjaka.

Zagotovo pa so vodstvo kluba zmotile izjave Scariole, ki so ga nedavno vprašali o igralski zasedbi Virtusa in ciljih za prihodnjo sezono. Njegov odgovor je bil kratek in jedrnat, saj je dejal, naj se obrnejo na upravo kluba, saj je ekipo sestavila prav ona.