Smola za nesrečnega Španca, sezone je konec

Cleveland Cavaliers so bili na uvodu v sezono eno najprijetnejših presenečenj, v vzhodni konferenci z 20 zmagami in 14 porazi zasedajo odlično peto mesto. Veliko je k temu dosežku prispeval tudi 11-letni španski veteran Ricky Rubio, ki je v povprečju dosegal 13,1 točke in 6,6 asistence na tekmo.

Žal pa je prišel nesrečen trenutek v dvoboju z New Orleans Pelicans, proti katerim so Cavaliers doživeli dva udarca. Izgubili so tekmo in še Rubia.

Španec se je namreč prijel za koleno in v sredo nato opravil pregled z magnetno resonanco, ki je pokazal strgano križno vez. Ob tej diagnozi je njegove sezone konec, sledila bo operacija, za njo pa daljše obdobje rehabilitacije.

A to ni edina poškodba križne vezi 31-letnega košarkarja v njegovi karieri. V sezoni 2011/12 si je prav tako strgal križno vez v levem kolenu.