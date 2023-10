Slovenski reprezentant pred vrati Stožic

Klemen Prepelič je pred dvema tednoma v družbi starejšega sina iz prve vrste pospremil poraz Cedevite Olimpije proti Joventutu v Stožicah v Eurocupu, zdaj pa naj bi bil 31-letni slovenski reprezentant blizu sklenitve dogovora s slovenskimi prvaki, ki so s skromnim izkupičkom vstopili v novo sezono. V ligi ABA so po štirih krogih pri polovičnem izplenu, v evropskem pokalu pa so po treh krogih še brez uspeha, zato bi jim pomoč slovenskega ostrostrelca prišla še kako prav.

Prepelič je sicer že ob začetku priprav slovenske reprezentance na začetku letošnjega poletja dejal, da se mu po slovesu od Valencie pri iskanju novega delodajalca ne mudi in da ima prednost v njegovem življenju trenutno družina. Medtem so ga številni povezovali z morebitnim prestopom k Panathinaikosu, pa tudi Crveni zvezdi, na koncu še k ruskemu Lokomotivu, ki mu poveljuje slovenski selektor Aleksander Sekulić. A Prepelič dogovora še ni sklenil, zdaj pa naj bi bil tik pred vrnitvijo k ljubljanskemu klubu, kjer je v dveh epizodah svoje kariere že igral, in sicer v sezonah 2012/13 in 2014/15.

Prepelič je nazadnje igral za Valencio, kjer je preživel tri sezone. V zadnji je v povprečju dosegal 6,7 točke, 0,7 skoka in 2,9 podaje na tekmo. V pestri klubski karieri je med drugim igral še za Branik Maribor, Helios, Banvit, Oldenburg, Limoges, Levallois Metropolitans, Real Madrid in Joventut.

