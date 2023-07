Slovenski košarkarski upi osmi v Evropi

EP v košarki do 18 let (Srbija)

Slovenska moška košarkarska reprezentanca do 18 let je po porazu proti Grčiji (62:66) evropsko prvenstvo v Srbiji končala na osmem mestu. Naslova prvaka so se po zmagi z 81:71 proti Španiji veselili domači košarkarji.

Slovenska reprezentanca do 18 let je v boju za sedmo mesto klonila proti grški reprezentanci. Po dobrem začetku je bila odločilna druga četrtina, ki so jo nasprotniki dobili z delnim rezultatom 12:21. Za slovensko reprezentanco je največ točk, 16, dosegel Urban Kroflič.

Slovenci so v skupinskem delu dosegli zmagi proti Finski (78:63) in Češki (89:60), izgubili pa proti Srbom (64:75). V osmini finala so nato izločili Italijo (86:73), nato pa v četrtfinalu priznali premoč Franciji (62:81). V dodatnih tekmah za razvrstitev od 5. do 8. mesta so izgubili še proti Turčiji (73:84) in nato še za sedmo mesto proti Grčiji.