Slovenski košarkarji ostajajo četrti na svetu

Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) je po prvem ciklusu kvalifikacij za evropsko žensko prvenstvo in svetovno moško objavila novi lestvici. Slovenija je zadržala svoji uvrstitvi; fantje so še naprej četrta reprezentanca na svetu, dekleta pa zasedajo 25. mesto.

Moška reprezentanca je dobila uvodni tekmi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2023 proti Hrvaški in Švedski, ženska izbrana vrsta pa je iztržila polovičen izkupiček v kvalifikacijah za EP 2022, ki ga bo gostila prav Slovenija. Izbranke selektorja Georgiosa Dikeulakosa so izgubile s Turčijo in visoko premagale Albanijo.

Pri moških so prve ZDA, druga je Španija, tretja pa Avstralija. Med prvih deset sta mesti zamenjali Litva, ki je zdaj osma, in Italija, ki je padla na deveto mesto. Hrvaška je kljub dvema porazoma v novembru ostala na 21. mestu, Finska, s katero se bo Slovenija dvakrat srečala v februarskem terminu, je 35., Švedska pa je skočila navzgor za šest mest na 51.

Pri ženskah so na prvih treh mestih ZDA, Španija in Avstralija, edina sprememba v prvi deseterici pa je napredovanje Turčije iz desetega na deveto mesto. Slovenija je 16. reprezentanca Evrope. Albanija je napredovala za šest mesta na 96., Poljska, ki nastopa v naši kvalifikacijski skupini za EP, pa zaseda 37. mesto.