Slovenske košarkarice v ponedeljek začenjajo poletne priprave

Slovenske košarkarice letos poleti nimajo tekmovanj, vseeno pa bodo pod taktirko grškega selektorja Georgiosa Dikaulakisa opravile niz treningov ter odigrale štiri prijateljske tekme.

Prvi teden treningov bodo opravile v Mariboru, nato pa se bodo za dva tedna preselile v Zreče. Tam bodo odigrale tudi štiri pripravljalne tekme. Z Litvo se bodo pomerile 2. in 3. avgusta, za konec poletnega pripravljalnega kampa pa bodo 8. in 9. avgusta gostile še Črno goro.

Selektor Dikaulakis ima pred seboj pomlajeno zasedbo. Ob Tini Jakovina in Aleksandri Krošelj, ki sta zaključili športno pot, v izbrani vrsti tokrat ne bo kapetanke Teje Oblak, ki okreva po poškodbi kolena, Eva Lisec, Blaža Čeh, Mojca Jelenc, Lea Bartelme in Zala Šrot pa so po dogovoru dobile prosto poletje. Nekaj dodatnega oddiha je selektor namenil tudi Maruši Seničar in Hani Sambolić.

V slovenski reprezentanci bo prvič 27-letna Jessica Shepard (193 cm), članica Minnesote Lynx iz lige WNBA, ki je letos poleti dobila slovensko državljanstvo.

Po daljši odsotni zaradi poškodbe bo reprezentančni dres znova oblekla Teja Goršič, v članski zasedbi pa bodo še tri mlade igralke, ki so pred dnevi na evropskem prvenstvu do 20 let Sloveniji priigrale peto mesto.

"Poletne priprave bodo zelo dobrodošle, saj nas novembra čakata dve izjemno pomembni kvalifikacijski tekmi. Ekipi priključujemo kar nekaj novih obrazov. Mlade slovenske košarkarice v mlajših reprezentančnih kategorijah kažejo odlične igre in komaj čakam, da jih vidim v članski konkurenci," je za spletno stran KZS dejal selektor Georgios Dikaulakis.

Priprav se bodo udeležile Tina Cvijanović, Špela Brecelj, Ajda Burgar, Lea Debeljak, Zala Friškovec, Teja Goršič, Hana Ivanuša, Sara Sambolić, Jessica Shepard, Ajša Sivka, Sara Vujačić in Alina Žitek.

Slovensko reprezentanco novo uradno merjenje moči sicer čaka jeseni, ko je na sporedu drugi cikel kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025. Slovenija bo 7. novembra gostovale na Finskem, 10. novembra pa se bo doma pomerila z Madžarsko.

Na prvenstvo bodo napredovale zmagovalke skupin ter štiri najboljše drugouvrščene reprezentance. Slovenija je na prvih dveh tekmah iztržila polovičen izkupiček.