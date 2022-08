Škoda za mlade Slovence: Za las so bili ob bronasto odličje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

evropsko prvenstvo v košarki do 18 let

Mlada slovenska košarkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu do 18 let v turškem Izmirju osvojila končno četrto mesto.

Mlada slovenska košarkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu do 18 let v turškem Izmirju osvojila končno četrto mesto. Foto: KZS

Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je v turškem Izmirju evropsko prvenstvo končala na četrtem mestu. V tekmi za bron je izgubila proti Srbiji s 67:70.

Odločitev o zmagovalcu v malem finalu je padla šele v zadnji četrtini. Slabe tri minute pred koncem so si srbski košarkarji priigrali deset točk prednosti (57:67), a so jih bojeviti Slovenci ujeli. Ob zaostanku 67:70 šest sekund do konca se je slovenska izbrana vrsta podala v zadnji napad, a je žoga ob metu za tri točke končala na obroču.

V sobotnem polfinalu je Slovenija proti gostiteljem izgubila s 64:79.

Kljub današnjemu porazu so si košarkarji priigrali nastop na svetovnem prvenstvu do 19 let, ki bo prihodnje leto potekalo na Madžarskem.

Tekma za tretje mesto

Slovenija : Srbija 67:70 (16:13, 18:19, 20:20, 13:18)



Strelci za Slovenijo: Osojnik 2, Todorović 7, Zemljić 15 (9 skokov in 5 podaj), Čabrilo, Samar, Zulić 16, Lampret 7, Škorjanc, Mivšek 6, Kočevar 2, Petrovič 9, Belko 3.