Šest držav v boj za košarkarsko EP 2025

Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) je sporočila, da je šest držav izrazilo zanimanje za organizacijo moškega evropskega prvenstva 2025. To so Ciper, Finska, Madžarska, Latvija, Rusija in Ukrajina.

Fiba Europe je sporočila, da bo leta 2025 zaključni turnir v štirih državah. Latvija, Madžarska, Rusija in Ukrajina so izrazili željo, da bi poleg skupinskega dela gostili tudi zaključne boje, medtem ko sta Ciper in Finska pripravljeni prirediti le tekme v skupinskem delu tekmovanja.

FIBA Europe si bo vsa možna prizorišča zaključnega turnirja leta 2025 ogledala med letošnjim oktobrom in januarjem prihodnje leto, odločitev o prirediteljih evropskega prvenstva pa bo izvršni odbor izbral na zasedanju, ki bo spomladi prihodnje leto.

Drugo leto bo evropsko prvenstvo na sporedu med 1. in 18. septembrom na Češkem ter v Gruziji, Italija in Nemčija. Slovenija, ki brani prvo mesto iz leta 2017, bo nastopila v skupini B v Kölnu. V njeni skupini so tudi Nemčija, Litva, Francija, Madžarska ter Bosna in Hercegovina.

Ob tem kaže omeniti, da bosta Slovenija in Izrael leta 2023 priredili žensko evropsko prvenstvo. Predtekmovanje v dveh skupinah bo potekalo v Celju in Kopru, zaključni boji pa v Ljubljani.

Preberite še: