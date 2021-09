Zgodovinski uspeh mladih Slovencev, ki so evropski prvaki

Nedeljske izločilne boje so Slovenci na Portugalskem začeli tam, kjer so končali skupinski del. V četrtfinalu je s 17:14 padla Srbija, v boju za vstop v finale pa so varovance selektorja Matica Vidica čakali gostitelji. Luka Lampret, Martin Gerbec, Domen Benčina in Črt Čabrilo so v polfinalu prikazali novo odlično predstavo. Portugalce so ugnali s 15:12, v finalu pa prekrižali načrte še Ukrajini. Slovenci so premagali ukrajinske sovrstnike z 19:14 in se po peti zaporedni zmagi v Lizboni veselili naslova evropskih prvakov. Pisali so zgodovino, saj so osvojili prvi naslov za Slovenijo v mlajših reprezentančnih kategorijah košarke 3x3.

''Ob končnem razpletu smo presrečni. Ves čas, ki so ga fantje vložili v letošnjem poletju je poplačan v obliki naslova evropskega prvaka in neposredni uvrstitvi na svetovno prvenstvo prihodnje leto. Rad bi se zahvalil vsem šestim igralcem, ne smemo namreč pozabiti niti na Aljaža Strnada in Anžeta Semeta, ki sta bila prav tako del te fantastične ekipe. Hvala Gašperju Ovniku za delo z igralci ob moji odsotnosti ter Marjanu Strnadu, da nam je julija v Velikih Laščah omogočil odlične pogoje za delo. Sem brez besed. Po evropskem naslovu članov pred petimi leti in po treh letih od zadnje medalje, je to vsekakor lepa vzpodbuda in nov zagon za delo v prihodnje,'' ni skrival sreče selektor Matic Vidic.

Na Portugalskem je potekalo prvo evropsko prvenstvo v kategoriji do 17 leta starosti, saj so se v preteklih letih odvijala prvenstva za dekleta in fante do 18 let. Slovenija je do nastopa v Lizboni in osvojitve naslova evropskega prvaka najboljši rezultat beležila leta 2016, ko je bila v Debrecenu deveta.