Olimpiji grozi še drugi poraz, tokrat kar v domači dnevni sobi

Pogovori z resornim ministrstvom in predstavniki NIJZ ter celo pismo, ki ga je prvemu poslal šef evrolige Jordi Bertomeu, niso padli na plodna tla. Cedevita Olimpija zaradi potrjene okužbe enega košarkarja ostaja v desetdnevni karanteni. Košarkarji turškega moštva Frutti Extra Bursaspor so tako zaman pripotovali v Ljubljano. No, iz te vendarle odhajajo z dvema treningoma in, kot vse kaže, z zmago za zeleno mizo (20:0). Tega sicer vodstvo EuroCupa še ni potrdilo.

Spomnimo, v taboru Olimpije so bili med nedeljsko tekmo z novomeško Krko v okviru prvega kroga lige ABA obveščeni o pozitivnem primeru pri testiranju na novi koronavirus. Dan zatem so se vsi košarkarji in člani strokovnega štaba znova testirali, rezultat pa je bil identičen: en pozitiven, preostali negativni. Vodstvo je zato poskušalo izposlovati samoizolacijo okuženega ter običajen trenažni in tekmovalni proces za vse preostale, saj to predvidevajo tudi smernice evropskega pokala. Nekaj ur pred načrtovano tekmo drugega kroga EuroCupa v Stožicah pa se je izkazalo, da so bili pri tem neuspešni.

Po nedeljski tekmi z Olimpijo v karanteni ostaja tudi novomeška Krka. Foto: ABA/Aleš Fevžer

Največja športna dvorana v državi bo zvečer samevala. Zmaji tako evropsko sezono najverjetneje odpirajo z dvema evropskima porazoma. Pretekli teden so namreč klonili na gostovanju pri francoskem prvoligašu Nanterre 92 (80:76), zdaj bodo poraza, kot vse kaže, deležni kar v domačih dnevnih sobah, kamor so umaknjeni v izolacijo. O usodi tekme bo uradno odločilo vodstvo tekmovanja, ki bi ob umiku okuženega košarkarja in negativnih testih vseh preostalih prižgalo zeleno luč za tekmo. Zdaj je le naznanilo odpoved tekme in napovedalo odprtje disciplinskega postopka.

Vodstvo kluba bo zdaj skušalo izposlovati prestavitev prihajajočih tekem. S sobotnim jadranskim obračunom proti Primorski ne bi smelo biti večjih težav, nekoliko trši oreh pa utegne biti tekma tretjega kroga EuroCupa. Prihodnji torek bi namreč morala v Ljubljani gostovati Gran Canaria.