Saša Vujačić v boju za pogodbo v ligi NBA

Klub New Orleans Pelicans na treningih gosti Aleksandra Vujačića. Kmalu naj bi se 34-letni branilec preselil še k moštvu Oklahoma City Thunder. Mariborčan se je namreč trdno odločen vrnitvi v ligo NBA, kjer je v debelem desetletju igral za New Jersey Nets, LA Clippers, New York in predvsem LA Lakers, s katerimi je bil dvakrat tudi prvak.

V zadnji sezoni je v italijanski ligi in EuroCupu igral za Torino, a skupnega jezika za nadaljnje sodelovanje s klubom, ki ga je okrepil legendarni trener Larry Brown, ni našel.

V zadnjem obdobju se je Vujačić, ki je v Evropi igral še za Hopse, Snaidero, Venezio, Baskonio, Istanbul BB in Anadolu Efes, v ZDA pripravljal na novo sezono. O tem v svojem slogu svoje sledilce stalno obvešča na družbenih omrežij. Tam je bilo pred časom mogoče zaslediti, da mu je na enem od treningov družbo delal tudi član Dallasa DeAndre Jordan.