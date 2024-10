Sanjski začetek nove zgodbe v Dubaju

V Stožicah se je v nedeljo poleg Klemna Prepeliča mudil še en zelo znan obraz, saj se je v Ljubljano kot trener Dubaja vrnil tudi nekdanji strateg Olimpije Jurica Golemac. Ta je poleti postal prvi trener novoustanovljenega kluba iz Združenih arabskih emiratov, ki je že v prvih dveh krogih lige ABA dokazal, da bo v tej sezoni brez težav kotiral v boj za najvišja mesta. Golemac, ki je nazadnje vodil Hapoel Eliat, pred tem pa je sedel na klopi Cedevite Olimpije, je tako obrnil nov list na svoji trenerski poti, o novem poglavju pa za zdaj lahko govori samo z izbranimi besedami.

Golemac je z Dubajem v nedeljo slavil v Stožicah. Foto: www.alesfevzer.com

"Z uvodom v sezono sem zelo zadovoljen. Ko smo dobili razpored, so mi vsi rekli, najprej vas čakata dve težki tekmi, potem pa boste krenili v sezono. Vsi fantje, ki smo jih izbrali v ekipo, imajo samo eno željo, in to je zmagovati. Zelo so tekmovalni, ambiciozni, že pred obračunom s Crveno zvezdo so sami dejali, da ne obstaja nobena druga možnost kot samo zmaga. Imamo izkušeno ekipo, ki je čedalje bolj povezana, igramo eno tekmo na teden, tako da imamo dovolj časa za počitek in pripravo. Najpomembnejše je, da smo zdaj z nogami trdno na tleh, a ti fantje so tako izkušeni, da se tega res ne bojim," je poln hvale 47-letni Golemac.

Prepelič prva želja

Ta je skupaj z upravo kluba sestavil izjemno močno zasedbo, v kateri kapetansko vlogo opravlja slovenski reprezentant Klemen Prepelič. Ta je bil tudi najboljši strelec na obračunu z Olimpijo, poleti pa je bil tudi glavna želja za kader, ki ga je sestavil Golemac. "Ko sem podpisal pogodbo z Dubajem, je bil Klemen prvi igralec, ki sem ga poklical. On je bil prvi košarkar, ki smo ga hoteli, in bili smo pripravljeni narediti vse, da ga zvabimo v svoje vrste. On je kapetan ekipe, avtoriteta v slačilnici, moja podaljšana roka. Bil je moja prva želja," je bil jasen Golemac, ki je z nasmehom na obrazu spregovoril tudi o sodelovanju z vodstvom kluba in pogojih za delo.

Klemen Prepelič je bil velika želja na spisku Golemca. Foto: www.alesfevzer.com

"Res ne vem, ali ima kdo v regiji boljše pogoje za delo. Imamo res vse, kar potrebujemo, milina za delati in biti, vse je na nivoju NBA, od dvorane, fitnesa, pisarn, savn, vse je na najvišjem nivoju, res smo lahko zadovoljni. Kar se tiče sodelovanja z upravo kluba, bi bilo težko bolje. Res smo nov klub, a vsi si pomagamo, vsi delamo vse, zgodi se tudi, da generalni menedžer zlaga drese, da mi trenerji postavljamo koše. Vsi v klubu imamo samo en športni cilj, da smo čim boljši. Res je užitek delati, dvigujemo se z vsakim dnem, vsak dan se učimo. Obstaja tisto, kar je najpomembnejše, in to je želja," je bil jasen nekdanji trener Kopra Primorske.

Opozorilo pred evforijo

Kljub temu da je ekipa Dubaja povsem nova, pa na parketu že deluje kot dobro naoljen stroj. K temu zagotovo pripomore tudi selekcija izkušenih in izjemno kakovostnih košarkarjev, ki so jih zvabili k sodelovanju v novem projektu. "Nisem Harry Potter oziroma čarovnik, tudi ostale ekipe so nove in niso najbolj uigrane. Zvezda je priprave začela pozno, na drugi strani je Olimpija začela zelo zgodaj, takoj dve gostovanji, za kar vsi vemo, da ni enostavno. Mi smo imeli čas, najpomembnejše pa je to, da smo ekipo izbrali tako, da smo lahko preskočili nekaj stopnic, tako da sem bil res pozitivno presenečen, kako hitro smo šli skozi nekatere stvari. Vsi košarkarji v klubu so že igrali v zelo močnih klubih, ob tem imajo visok košarkarski iq," je svoje varovance pohvalil Golemac.

Dubaj je po dveh krogih lige ABA pri dveh zmagah. Foto: www.alesfevzer.com

Čeprav je Dubaj za uvod v sezono zabeležil dve odmevni in suvereni zmagi, pa nekdanji košarkar miri in hkrati opozarja pred kakršnokoli evforijo. "Ambicije so vsaka tekma posebej. Pri meni ni evforije, tudi fantom sem takoj po tej tekmi proti Olimpiji dejal, da so male tekme najtežje. V tekmah z Zvezdo in Olimpijo nismo bili favoriti, zdaj se bo to spremenilo. To so tekme, kjer se lahko hitro in močno opečeš. Poudarek je tako na tem, da resno pristopimo k tekmam in da dajemo na treningih še več. Fantje si tega želijo, so resni in se zavedajo, kaj jih čaka," je še sklenil Golemac.

Preberite še: