Rogaška v zadnji tekmi premagala Lovćen

Košarkarji Rogaške so pred dvema dnevoma v 12. krogu doživeli deseti poraz, v drugem nastopu na turnirju v Širokem Brijegu so izgubili proti Sparsu z 78:93.

Slatinčani so danes odigrali še zadnjo tekmo rednega dela proti tekmecem z dna lestvice Lovčenu, sredi aprila jih čaka razigravanje za razvrstitev od 11. do 14. mesta.

Danes je slovenska ekipa dobro začela in končala dvoboj, v vmesnem obdobju pa so prevladovali Črnogorci, ki so se v drugi četrtini prebili do vodstva in ga zadržali do tretje. Zadnji del so Slatničani začeli z zaostankom 63:71 po minuti in pol, a je nato sledil preobrat. Z delnim izidom 14:5 so prišli do vodstva, ki ga v končnici nato niso več zapravili, čeprav so njihovi tekmeci enkrat še izenačili (79:79).

Pri Rogaški je Petar Vujačić zbral 23 točk, Ronald Jackson pa je 21 točkam dodal še 13 skokov. Terry Armsrtong je končal pri 16 točkah.

