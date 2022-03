Oslabljena Rogaška doživela deseti poraz v ligi Aba 2

Košarkarji Rogaške so v 12. krogu lige Aba 2 doživeli deseti poraz. V drugem nastopu na turnirju v Širokem Brijegu so izgubili proti Sparsu z 78:93 (19:28, 49:63, 69:80).

Slatinčani bodo v nedeljo odigrali še zadnjo tekmo rednega dela proti Lovčenu, nato pa jih sredi aprila čaka razigravanje za razvrstitev od 11. do 14. mesta.

Rogaška, ki je nastopila brez dveh ključnih igralcev Domna Bratoža in Ronalda Jacksona, je bila ves čas v zaostanku in brez možnosti za presenečenje. Največ točk zanjo so dosegli Petar Vujačić (27), Daishon Smith (17) in Nejc Zupan (15).

Preberite še: